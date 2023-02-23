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Гвардиол огорчил Гвардиолу: "Лейпциг" и "Манчестер Сити" поделили очки

23 февраля 2023 00:01
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Лейпциг не позволил победить Манчестер Сити в 1/8 Лиги чемпионов
Англичане снова не сумели победить на выезде
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Немецкий "РБ Лейпциг" принял английский "Манчестер Сити" в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов. Гости сыграли без нескольких футболистов основного состава. 

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В прошлом сезоне эти команды обменялись победами в рамках группового стадии Лиги чемпионов. Как и в тот раз, фаворитом противостояния снова выступил "Манчестер Сити" даже несмотря на проблемы с составом. 

"РБ Лейпциг" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:1) 

Голы: Гвардиол, 70 — Марез, 27 

"РБ Лейпциг": Бласвих — Клостерманн (Хенрихс, 46), Орбан (капитан), Гвардиол, Хальстенберг (Раум, 89)— Лаймер, Шлагер (Поульсен, 82), Собослаи, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер — Андре Силва (Айдара, 82). 

Тренер: Марко Розе. 

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аке, Аканджи, Диаш, Уокер — Бернарду Силва, Марез, Гюндоган (капитан), Родри — Грилиш — Холанд. 

Тренер: Хосеп Гвардиола. 

Гости с первых же минут встречи завладели инициативой и начали проводить комбинационные атаки. Хозяева старались отвечать контратаками, и на шестой минуте Андре Силва не дотянулся у ворот "Сити" до мяча после навеса от Вернера. Немцы оборонялись компактно и перекрывали свободные зоны. Но англичане все равно нашли шанс в атаке. 

Сработал прессинг команды Гвардиолы. Шлагер сделал неудачный пас на Лаймера, Грилиш перехватил передачу и отдал на Мареза. Недавний именинник точно пробил мимо Бласвиха, 0:1. Сразу после этого англичане заработали право на угловой. Последовал навес на дальнюю штангу, где хозяева оставили без присмотра Родриго. Футболист "Сити" головой выполнил прострел вдоль ворот "Лейпцига", но никто не дотянулся до мяча. Тайм закончился очередной контратакой "Лейпцига". Вернер мог сравнять счет, но не сумел переиграть Эдерсона. 

Второй тайм "Лейпциг" провел гораздо сильнее. Команда Розе проводила атаку за атакой и добилась своего на 70-й минуте. Немцы разыграли угловой, Хальстенберг мягко навесил во вратарскую, где Гвардиол точно пробил головой под перекладину, 1:1. Гюндоган мог принести "Сити" победу, но Шлагер исправился за ошибку в первом тайме и спас свою команду. В этой паре все решится в ответном матче. 

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