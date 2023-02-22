Лейпциг против Манчестер Сити — анонс 1/8 Лиги чемпионов

В прошлом сезоне эти команды забили друг другу 12 голов в двух поединках

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов немецкий "РБ Лейпциг" примет английский "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы предпримет серьезные усилия для выхода в четвертьфинал турнира.

Задачу "Лейпцига" в этом матче могут осложнить кадровые проблемы, сообщает портал Новини.LIVE.

"Лейпциг" и "Манчестер Сити" встречались на групповой стадии Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Английская команда дома разгромила соперника со счетом 6:3. Решив задачу по выходу в плей-офф турнира, "горожане" в декабре проиграли ответную встречу "быкам" со счетом 1:2.

Где и когда смотреть онлайн матч 1/8 ЛЧ "Лейпциг" — "Манчестер Сити"

В среду, 22 февраля, состоится первый матч 1/8 плей-офф Лиги чемпионов с участием немецкого "Лейпцига" и английского "Манчестер Сити". Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "РБ Арена" главный арбитр из Турции Сердар Гэзюбююк.

Болельщики в Украине смогут посмотреть этот матч в прямом эфире. Игру "Лейпциг" — "Манчестер Сити" покажет платформа Megogo.

Анонс матча "Лейпциг" — "Манчестер Сити"

Немецкая команда начала пусть в Лиге чемпионов с поражения от "Шахтера" и "Реала" на групповом этапе. Осенью прошлого года "Лейпциг" проиграл четыре из пяти матчей, после чего Доменико Тедеско был отправлен в отставку. Пришедший на его место Марко Розе сумел вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов. С октября "быки" выиграли 15 из 20 матчей.

В прошлом сезоне француз Нкунку забил "Манчестер Сити" три гола, но в 2023 году форвард провел на поле только 20 минут. Не сыграет и основной голкипер Гулачи, которого из-за травмы вообще вывели из состава "Лейпцига".

Команда Хосепа Гвардиолы делает главную ставку на победу в Лиге чемпионов. Каталонскому тренеру только один раз удалось вывести "Манчестер Сити" в финал этого турнира, но его команда уступила "Челси". Летом "горожане" подписали Эрлинга Холанда, который уже стал лучшим бомбардиром команды. Но при этом игра "Сити" стала более прямолинейной, процент владения мячом ухудшился.

"Манчестер Сити" в этом сезоне неуверенно играет на выезде. В АПЛ команда Гвардиола трижды уступила и столько же сыграла вничью в 12 поединках. В Лиге чемпионов были две выездные ничьи, из Кубка Лиги "горожане" вылетели из-за поражения в Саутгемптоне.

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