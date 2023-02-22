Лейпциг проти Манчестер Сіті — анонс 1/8 Ліги чемпіонів

Минулого сезону ці команди забили один одному 12 голів у двох поєдинках

У першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів німецький "РБ Лейпциг" прийматиме англійський "Манчестер Сіті". Команда Хосепа Гвардіоли докладе серйозних зусиль для виходу до чвертьфіналу турніру.

Завдання "Лейпцигу" у цьому матчі можуть ускладнити кадрові проблеми, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Лейпциг" та "Манчестер Сіті" зустрічалися на груповій стадії Ліги чемпіонів минулого сезону. Англійська команда вдома розгромила суперника із рахунком 6:3. Вирішивши завдання з виходу в плей-офф турніру, "городяни" у грудні програли зустріч у відповідь "бикам" з рахунком 1:2.

Де і коли дивитися онлайн матч 1/8 ЛЧ "Лейпциг" — "Манчестер Сіті"

У середу, 22 лютого, відбудеться перший матч 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів за участю німецького "Лейпцигу" та англійського "Манчестер Сіті". Початок поєдинку заплановано на 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону "РБ Арена" головний арбітр із Туреччини Сердар Гезюбююк.

Вболівальники в Україні зможуть переглянути цей матч у прямому ефірі. Гра "Лейпциг" — "Манчестер Сіті" покаже платформа Megogo.

Анонс матчу "Лейпциг" — "Манчестер Сіті"

Німецька команда розпочала нехай у Лізі чемпіонів із поразки від "Шахтаря" та "Реала" на груповому етапі. Восени минулого року "Лейпциг" програв чотири з п'яти матчів, після чого Доменіко Тедеско було відправлено у відставку. Марко Розе, який прийшов на його місце, зумів вивести команду до плей-офф Ліги чемпіонів. З жовтня "бики" виграли 15 із 20 матчів.

Минулого сезону француз Нкунку забив "Манчестер Сіті" три голи, але у 2023 році форвард провів на полі лише 20 хвилин. Не зіграє і головний голкіпер Гулачі, якого через травму взагалі вивели зі складу "Лейпцигу".

Команда Хосепа Гвардіоли робить головну ставку на перемогу у Лізі чемпіонів. Каталонському тренеру лише один раз вдалося вивести "Манчестер Сіті" у фінал цього турніру, але його команда поступилася "Челсі". Влітку "міщани" підписали Ерлінга Холанда, який уже став найкращим бомбардиром команди. Але при цьому гра "Сіті" стала прямолінійнішою, відсоток володіння м'ячем погіршився.

"Манчестер Сіті" цього сезону невпевнено грає на виїзді. В АПЛ команда Гвардіола тричі поступилася і стільки ж зіграла внічию у 12 поєдинках. У Лізі чемпіонів були дві виїзні нічиї, з Кубка Ліги "городяни" вилетіли через поразку в Саутгемптоні.

Нагадаємо, керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа. Клуб планує заробити на продажі Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.