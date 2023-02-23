Лейпциг не дозволив перемогти Манчестер Сіті у 1/8 Ліги чемпіонів

Англійці знову не змогли перемогти на виїзді

Німецький "РБ Лейпциг" прийняв англійський "Манчестер Сіті" у першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів. Гості зіграли без кількох футболістів основного складу.

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Минулого сезону ці команди обмінялися перемогами у рамках групової стадії Ліги чемпіонів. Як і того разу, фаворитом протистояння знову виступив "Манчестер Сіті" навіть попри проблеми зі складом.

"РБ Лейпциг" — "Манчестер Сіті" — 1:1 (0:1)

Голи: Гвардіол, 70 — Марез, 27

"РБ Лейпциг": Бласвіх — Клостерманн (Хенріхс, 46), Орбан (капітан), Гвардіол, Хальстенберг (Раум, 89) — Лаймер, Шлагер (Поульсен, 82), Собослаї, Форсберг (Нкунку, 66), Вернер — Андре Сілва (Айдара, 82).

Тренер: Марко Розе.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аке, Аканджі, Діаш, Вокер — Бернарду Сілва, Марез, Гюндоган (капітан), Родрі — Гриліш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

Гості з перших хвилин зустрічі заволоділи ініціативою і почали проводити комбінаційні атаки. Хазяї намагалися відповідати контратаками, і на шостій хвилині Андре Сілва не дістався біля воріт "Сіті" до м'яча після навісу від Вернера. Німці оборонялися компактно та перекривали вільні зони. Але англійці все одно знайшли шанс в атаці.

Спрацював пресинг команди Гвардіоли. Шлагер зробив невдалий пас на Лаймера, Гриліш перехопив передачу та віддав на Мареза. Нещодавній іменинник точно пробив повз Бласвіха, 0:1. Відразу після цього англійці отримали право на кутовий. Пролунав навіс на далеку штангу, де господарі залишили без нагляду Родріго. Футболіст "Сіті" головою виконав простріл уздовж воріт "Лейпцига", але ніхто не дістав м'яча. Тайм закінчився черговою контратакою "Лейпцигу". Вернер міг зрівняти рахунок, але не зміг переграти Едерсона.

Другий тайм "Лейпциг" провів набагато сильніше. Команда Розе проводила атаку за атакою і досягла свого на 70-й хвилині. Німці розіграли кутовий, Хальстенберг м'яко навісив у воротарську, де Гвардіол точно пробив головою під перекладину, 1:1. Гюндоган міг принести "Сіті" перемогу, але Шлагер виправився за помилку у першому таймі та врятував свою команду. У цій парі все вирішиться у матчі-відповіді.

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