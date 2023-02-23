МОК не допустит россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Российские и белорусские спортсмены не поедут на Олимпийские игры в Париж

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательное решение относительно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Дисквалификация представителей двух развязавших агрессию стран останется в силе, сообщается на официальном сайте МОК.

Окончательное решение

В Международном олимпийском комитете приняли окончательное решение не снимать дисквалификацию с российских и белорусских спортсменов. Представители этих стран не примут участие в Олимпийских играх-2024. В Париже не ждут спортсменов из государств, развязавших полномасштабную войну против Украины.

В официальном заявление МОК сказано, что санкции были наложены на белорусских и российских спортсменов за военные действия, развязанные руководством их стран против Украины. Представители международного олимпийского движения продолжать оказывать помощь украинским атлетам, пострадавшим из-за российской агрессии.

История споров о дисквалификации россиян

Споры о том, надо ли допускать россиян к участию в Олимпиаде-2024, продолжались несколько месяцев. Глава МОК Томас Бах выступал за частичное снятие санкций. Это позволило бы россиянам и белорусам выступить на Играх в Париже под нейтральными флагами без права услышать национальные гимны своих стран в случае побед на соревнованиях.

Однако мировая спортивная общественность резко отреагировала на намерения Томаса Баха. В последнее время все чаще стали появляться новости о вероятном бойкоте Олимпиады в Париже целого ряда стран в случае допуска к участию в Играх россиян и белорусов.

В итоге это давление сыграло важную роль в том, что санкции остались в силе. МОК оценил вероятные имиджевые потери и сделал выбор не в пользу российских и белорусских спортсменов.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму.