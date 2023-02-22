Лилия Подкопаева допустила бойкот Олимпиаді-2024 в Париже

Олимпийская чемпионка рассказала о борьбе с решением МОК

Известная украинская спортсменка Лилия Подкопаева допустила бойкот Олимпийских игр в Париже. Причина заключается в том, что на турнир могут допустить россиян и белорусов.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике поделилась мнением о скандальной инициативе МОК в интервью ТСН.

Борьба против решения МОК

Обладательница двух золотых олимпийских медалей Лилия Подкопаева считает, что МОК совершает большую ошибку, позволяя представителям стран-оккупантов участвовать в престижном турнире. Спортсменка уверена в том, что Украина должна продолжить борьбу с этой инициативой.

"Я верю, что мы дожмем, что нам удастся это сделать. С первого дня, когда я услышала такую политику — это очень возмущает. Я написала открытое письмо во все международные федерации, в национальные олимпийские комитеты от себя лично как олимпийская чемпионка, как гражданка Украины. И, конечно, в федерации гимнастические. Спорт не может быть нейтральным. Мы понимаем, что каждый спортсмен — это рупор", — рассказала Лилия Подкопаева.

Олимпийская чемпионка уверена, что человеческая жизнь является наибольшей ценностью в мире. И ни одно спортивное соревнование не может быть важнее этого.

"Если встанет вопрос или так, или так, то мой ответ будет бойкотировать. Я понимаю, что ты всю жизнь тренируешься, но когда такая агрессия и такое преступление совершается", — добавила Лилия Подкопаева.

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