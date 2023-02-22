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"Кожний спортсмен — це рупор": Подкопаєва готова бойкотувати Олімпіаду-2024

22 лютого 2023 18:18
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Лілія Подкопаєва допустила бойкот Олімпіаді-2024 у Парижі
Олімпійська чемпіонка розповіла про боротьбу із рішенням МОК
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Відома українська спортсменка Лілія Подкопаєва допустила бойкот Олімпійських ігор у Парижі. Причина полягає в тому, що на турнір можуть допустити росіян та білорусів.

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики поділилася думкою про скандальну ініціативу МОК в інтерв'ю ТСН.

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Боротьба проти рішення МОК

Власниця двох золотих олімпійських медалей Лілія Подкопаєва вважає, що МОК робить велику помилку, дозволяючи представникам країн-окупантів брати участь у престижному турнірі. Спортсменка впевнена, що Україна має продовжити боротьбу з цією ініціативою.

"Я вірю, що ми дотиснемо, що нам вдасться це зробити. З першого дня, коли я почула таку політику — це дуже обурює. Я написала відкритий лист до всіх міжнародних федерацій, до національних олімпійських комітетів від себе особисто як олімпійська чемпіонка, як громадянка України. І, звісно, у федерації гімнастичні. Спорт не може бути нейтральним. Ми розуміємо, що кожен спортсмен — це рупор", — розповіла Лілія Подкопаєва.

Олімпіада-2024

Олімпійська чемпіонка впевнена, що людське життя є найбільшою цінністю у світі. І жодне спортивне змагання не може бути важливішим за це.

"Якщо постане питання або так, або так, то моя відповідь бойкотуватиме. Я розумію, що ти все життя тренуєшся, але коли така агресія і такий злочин відбувається", — додала Лілія Подкопаєва.

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