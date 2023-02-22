Сборная Украины по боксу готова бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за россиян
Вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко предупредил о намерении бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска к участию на ней российских и белорусских спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается запрещать россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде, напоминает "Суспільне".
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Решение украинских спортсменов
Недавно Украина и еще восемь государств объявили о намерении отказаться от участия чемпионата мира по боксу по той причине, что на него будут допущены спортсмены из россии и Беларуси.
Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила чемпионаты мира основной квалификацией на Олимпиаду. Вскоре в МОК сделали заявление, что IBA не будет участвовать в квалификации и турнире по боксу в Париже в 2024 году. Однако это не повлияло на позицию Украины.
"Позиция основная: пока идет война и пока на территории нашего государства будут находиться войска рф, они все апеллируют, что не будут выступать", — заявил Олег Ильченко.
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