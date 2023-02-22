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Сборная Украины по боксу готова бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за россиян

22 февраля 2023 16:51
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Сборная Украины по боксу готова бойкотировать Олимпиаду-2024 из-за россиян
Украинские спортсмены не намерены участвовать в одном турнире с россиянами
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Вице-президент Федерации бокса Украины Олег Ильченко предупредил о намерении бойкотировать Олимпийские игры в Париже в случае допуска к участию на ней российских и белорусских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается запрещать россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде, напоминает "Суспільне". 

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Решение украинских спортсменов 

Недавно Украина и еще восемь государств объявили о намерении отказаться от участия чемпионата мира по боксу по той причине, что на него будут допущены спортсмены из россии и Беларуси. 

Олимпиада-2024

Международная боксерская ассоциация (IBA) объявила чемпионаты мира основной квалификацией на Олимпиаду. Вскоре в МОК сделали заявление, что IBA не будет участвовать в квалификации и турнире по боксу в Париже в 2024 году. Однако это не повлияло на позицию Украины. 

"Позиция основная: пока идет война и пока на территории нашего государства будут находиться войска рф, они все апеллируют, что не будут выступать", — заявил Олег Ильченко.

Напомним, болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл" выставил свою собаку на продажу после того, как домашний питомец съел билеты на важный поединок.

Руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко. 

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. 

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