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Европарламент осудил МОК из-за намерения допустить россиян на Олимпиаду-2024

17 февраля 2023 19:24
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Европарламент осудил МОК из-за россиян на Олимпиаде-2024
Европейские депутаты выступили единым фронтом против решения Томаса Баха
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В бельгийском Брюсселе состоялось заседание Европарламента, на котором была принята важная для Украины резолюция.

Европейские депутаты приняли резолюцию, в которой осудил намерения Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям, сообщает AP News

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Решение Европарламента

Сразу 444 депутата Европарламента поддержали резолюцию, в которой говорится, что разрешение россиянам и белорусам соревноваться под нейтральным флагом "противоречит многогранной изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях". Против проголосовали только 26 депутатов, еще 37 парламентариев воздержались.

европарламент

В своей резолюции, посвященной годовщине войны, Европарламент призвал 27 стран ЕС и международное сообщество оказать давление на МОК, чтобы тот отменил его решение, "которое является позором для международного спортивного мира".

Чего добивается МОК? 

В то же время МОК считает дискриминацией исключить россию и Беларусь из спорта перед Олимпийскими играми в Париже. Поскольку квалификации во многих видах спорта уже идут, МОК хочет, чтобы спортсмены из этих стран соревновались в нейтральном качестве без национальных символов.

Томас Бах

Президент МОК Томас Бах и МОК столкнулись с широкой негативной реакцией со стороны Украины и ее союзников, включая комментарии, адресованные ему президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, полузащитник "Барселоны" Гави получил желтую карточку в первом поединке 1/16 плей-офф Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Из-за дисквалификации он не примет участие в ответном поединке. 

Полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков перед матчем Примеры с "Альмерией" рассказал испанским журналистам о войне в Украине. 

А Тьерри Анри рассказал, что необходимо "Арсеналу" для того, чтобы стать чемпионом английской Премьер-лиги по итогам сезона. 

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