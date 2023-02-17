Європарламент засудив МОК через росіян на Олімпіаді-2024

Європейські депутати виступили єдиним фронтом проти рішення Томаса Баха

У бельгійському Брюсселі відбулося засідання Європарламенту, на якому було прийнято важливу для України резолюцію.

Європейські депутати ухвалили резолюцію, в якій засудив наміри Міжнародного олімпійського комітету (МОК) допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань, повідомляє AP News.

Рішення Європарламенту

Відразу 444 депутати Європарламенту підтримали резолюцію, в якій йдеться про те, що дозвіл росіянам і білорусам змагатися під нейтральним прапором "суперечить багатогранній ізоляції цих країн і використовуватиметься обома режимами з пропагандистською метою". Проти проголосували лише 26 депутатів, ще 37 парламентарів утрималися.

У своїй резолюції, присвяченій роковинам війни, Європарламент закликав 27 країн ЄС та міжнародне співтовариство чинити тиск на МОК, щоб той скасував його рішення, "яке є ганьбою для міжнародного спортивного світу".

Чого досягає МОК?

Водночас МОК вважає дискримінацією виключити росію і Білорусь зі спорту перед Олімпійськими іграми в Парижі. Оскільки кваліфікації у багатьох видах спорту вже йдуть, МОК хоче, щоб спортсмени із цих країн змагалися у нейтральній якості без національних символів.

Президент МОК Томас Бах та МОК зіткнулися з широкою негативною реакцією з боку України та її союзників, включаючи коментарі, адресовані йому президентом України Володимиром Зеленським.

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