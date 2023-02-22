Збірна України з боксу готова бойкотувати Олімпіаду-2024 через росіян

Українські спортсмени не мають наміру брати участь в одному турнірі з росіянами

Віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко попередив про намір бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі у разі допуску до участі у ній російських та білоруських спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не збирається забороняти росіянам та білорусам брати участь в Олімпіаді, нагадує "Суспільне".

Рішення українських спортсменів

Нещодавно Україна та ще вісім держав оголосили про намір відмовитися від участі чемпіонату світу з боксу з тієї причини, що на нього буде допущено спортсменів з Росії та Білорусі.

Міжнародна боксерська асоціація (ІBA) оголосила чемпіонати світу основною кваліфікацією на Олімпіаду. Незабаром у МОК зробили заяву, що IBA не братиме участі у кваліфікації та турнірі з боксу у Парижі у 2024 році. Однак це не вплинуло на позицію України.

"Позиція основна: поки йде війна і поки на території нашої держави будуть війська рф, вони всі апелюють, що не виступатимуть", — заявив Олег Ільченко.

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