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Збірна України з боксу готова бойкотувати Олімпіаду-2024 через росіян

22 лютого 2023 16:51
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Збірна України з боксу готова бойкотувати Олімпіаду-2024 через росіян
Українські спортсмени не мають наміру брати участь в одному турнірі з росіянами
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Віцепрезидент Федерації боксу України Олег Ільченко попередив про намір бойкотувати Олімпійські ігри в Парижі у разі допуску до участі у ній російських та білоруських спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) не збирається забороняти росіянам та білорусам брати участь в Олімпіаді, нагадує "Суспільне".

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Рішення українських спортсменів

Нещодавно Україна та ще вісім держав оголосили про намір відмовитися від участі чемпіонату світу з боксу з тієї причини, що на нього буде допущено спортсменів з Росії та Білорусі.

Олімпіада-2024

Міжнародна боксерська асоціація (ІBA) оголосила чемпіонати світу основною кваліфікацією на Олімпіаду. Незабаром у МОК зробили заяву, що IBA не братиме участі у кваліфікації та турнірі з боксу у Парижі у 2024 році. Однак це не вплинуло на позицію України.

"Позиція основна: поки йде війна і поки на території нашої держави будуть війська рф, вони всі апелюють, що не виступатимуть", — заявив Олег Ільченко.

Нагадаємо, уболівальник англійського футбольного клубу "Ньюкасл" виставив свого собаку на продаж після того, як домашній вихованець з'їв квитки на важливий поєдинок.

Керівництво київського "Динамо" планує продати ще кілька зіркових футболістів клубу. Трансфери можуть відбутися вже найближчого літа. Клуб планує заробити на продажі Георгія Бущана та Миколи Шапаренка.

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