МОК не допустить росіян та білорусів на Олімпіаду-2024

Російські та білоруські спортсмени не поїдуть на Олімпійські ігри до Парижа

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив остаточне рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.

Дискваліфікація представників двох країн, що розв'язали агресію, залишиться в силі, повідомляється на офіційному сайті МОК.

Остаточне рішення

У Міжнародному олімпійському комітеті ухвалили остаточне рішення не знімати дискваліфікацію з російських та білоруських спортсменів. Представники цих країн не братимуть участі в Олімпійських іграх-2024. У Парижі не чекають спортсменів із держав, які розв'язали повномасштабну війну проти України.

В офіційній заяві МОК сказано, що санкції були накладені на білоруських та російських спортсменів за військові дії, розв'язані керівництвом їхніх країн проти України. Представники міжнародного олімпійського руху продовжуватимуть надавати допомогу українським атлетам, які постраждали через російську агресію.

Історія суперечок про дискваліфікацію росіян

Суперечки про те, чи треба допускати росіян до участі в Олімпіаді-2024, тривали кілька місяців. Глава МОК Томас Бах виступав за часткове зняття санкцій. Це дозволило б росіянам та білорусам виступити на Іграх у Парижі під нейтральними прапорами без права почути національні гімни своїх країн у разі перемог на змаганнях.

Проте світова спортивна громадськість різко відреагувала на наміри Томаса Баха. Останнім часом все частіше почали з'являтися новини про ймовірний бойкот Олімпіади в Парижі цілої низки країн у разі допуску до участі в Іграх росіян та білорусів.

У результаті цей тиск відіграв важливу роль у тому, що санкції залишилися чинними. МОК оцінив ймовірні іміджеві втрати та зробив вибір не на користь російських та білоруських спортсменів.

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