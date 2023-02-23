Илья Забарный пропустит несколько месяцев из-за серьезной травмы

Украинец продолжает восстановление после повреждения

Защитник сборной Украины Илья Забарный до сих пор не дебютировал за английский "Борнмут" в Премьер-лиге. С момента перехода футболиста из киевского "Динамо" прошло уже несколько недель.

Травма молодого игрока оказалась более серьезной, чем изначально предполагалось, сообщает Football Insider.

В английском "Борнмуте" имеют полное право разочароваться в трансфере украинского защитника Ильи Забарного. И дело не в игровых качествах футболиста. О них болельщикам "вишен" по большому счету пока ничего не известно. Забарный так и не дебютировал за свою новую команду. Илья нескоро сможет это исправить.

Проблема с Забарным

Украинский футболист не сможет выйти на поле как минимум до начала апреля этого года. Травма стопы Ильи Забарного предполагает длительный процесс восстановления.

Об этом стало известно после углубленного медицинского обследования, которое недавно футболист прошел в Англии. Защитник жаловался на непрекращающиеся боли, и в клубе решили выяснить их причину. Выводы оказались неутешительными.

Забарный уже пропустил матчи "Борнмута" с "Брайтоном" (0:1), "Ньюкаслом" (1:1) и "Вулверхэмптоном" (1:0). Ближайшими соперниками команды Гари О'Нила станут "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Трансфер Ильи Забарного обошелся "Борнмуту" в 22,7 млн евро. Футболист заключил с клубом контракт до 2028 года. В сезоне 2022/2023 "Борнмут" борется за право сохранить прописку в АПЛ.

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