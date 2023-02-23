Ілля Забарний пропустить кілька місяців через серйозну травму

Українець продовжує відновлення після пошкодження

Захисник збірної України Ілля Забарний досі не дебютував за англійський "Борнмут" у Прем'єр-лізі. З моменту переходу футболіста із київського "Динамо" минуло вже кілька тижнів.

Травма молодого гравця виявилася серйознішою, ніж передбачалося, повідомляє Football Insider.

В англійському "Борнмуті" мають повне право розчаруватися у трансфері українського захисника Іллі Забарного. І річ не в ігрових якостях футболіста. Про них уболівальникам "вишень" за великим рахунком поки що нічого не відомо. Забарний так і не дебютував за свою нову команду. Ілля нескоро зможе це виправити.

Проблема із Забарним

Український футболіст не зможе вийти на поле щонайменше до початку квітня цього року. Травма стопи Іллі Забарного передбачає тривалий процес відновлення.

Про це стало відомо після поглибленого медичного обстеження, яке нещодавно футболіст пройшов у Англії. Захисник скаржився на безперервні болі, і в клубі вирішили з'ясувати їхню причину. Висновки виявилися невтішними.

Забарний вже пропустив матчі "Борнмута" з "Брайтоном" (0:1), "Ньюкаслом" (1:1) та "Вулверхемптоном" (1:0). Найближчими суперниками команди Гарі О'Ніла стануть "Манчестер Сіті", "Арсенал" та "Ліверпуль".

Трансфер Іллі Забарного коштував "Борнмуту" 22,7 млн євро. Футболіст уклав із клубом контракт до 2028 року. У сезоні 2022/2023 Борнмут бореться за право зберегти прописку в АПЛ.

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