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Лионель Месси и Роберт Левандовский могут перейти в один клуб: это не "Барселона"

23 февраля 2023 17:17
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Лионель Месси и Роберт Левандовский могут перейти в один клуб — это не Барселона
Аргентинец собрался в экзотический чемпионат
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Французский "ПСЖ" вряд ли сумеет удержать Лионеля Месси, который все же близок к решению не продлевать контракт с клубом. 

Аргентинец готов перейти в другую команду, но речи о возвращении в "Барселону" не идет, сообщает AS

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Месси принял решение

35-летний Лионель Месси покинет "ПСЖ" в конце сезоне 2022/2023, когда истечет срок действия его контракта с французским клубом. Уговоры руководства парижан продлить соглашение не могут переубедить аргентинца, который твердо решился на кардинальные изменения в карьере. 

Форвард не собирается возвращаться в "Барселону" несмотря на слухи, сватающие его в каталонский клуб. Недавний визит Месси и его представителей на "Камп Ноу" связан с переговорами об организации прощального матча Лионеля в Европе. Он хочет еще один раз выйти на поле в сине-гранатовой футболке. 

Куда уйдет Месси?

В середине 2023 года Лионель Месси подпишет контракт с одним из клубов MLS. Речь идет об "Интере Майами", в котором уже знают о скором приходе аргентинца. Главный тренер команды Фил Невилл уже дал интервью местной прессе по этому поводу, сообщив, что "просто счастлив возможности поработать с легендой мирового футбола". 

Месси и Левандовский

Помимо Лионеля Месси, "Интер Майами" планирует подписать еще одну звезду. Речь о форварде "Барселоны" Роберте Левандовском. Поляк очень мощно начал нынешний сезон в "Барселоне", но в последнее время стал забивать очень редко. В клубе готовы рассмотреть предложения по трансферу ветерана. 

Статистика Роберта Левандовского в этом сезоне:

  • Примера — 15 голов  
  • Лига чемпионов — 5 голов 
  • Лига Европы — 0 голов 
  • Сборная Польши — 2 гола 

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил окончательное решение относительно допуска российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик подвергся жесткой критике из-за отсутствия результативных действий в составе лондонской команды. 

Защитник "Борнмута" Илья Забарный выйдет на поле не раньше апреля этого года. Это стало известно после углубленного медицинского обследования футболиста. 

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