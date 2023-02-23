Лионель Месси и Роберт Левандовский могут перейти в один клуб: это не "Барселона"
Французский "ПСЖ" вряд ли сумеет удержать Лионеля Месси, который все же близок к решению не продлевать контракт с клубом.
Аргентинец готов перейти в другую команду, но речи о возвращении в "Барселону" не идет, сообщает AS.
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Месси принял решение
35-летний Лионель Месси покинет "ПСЖ" в конце сезоне 2022/2023, когда истечет срок действия его контракта с французским клубом. Уговоры руководства парижан продлить соглашение не могут переубедить аргентинца, который твердо решился на кардинальные изменения в карьере.
Форвард не собирается возвращаться в "Барселону" несмотря на слухи, сватающие его в каталонский клуб. Недавний визит Месси и его представителей на "Камп Ноу" связан с переговорами об организации прощального матча Лионеля в Европе. Он хочет еще один раз выйти на поле в сине-гранатовой футболке.
Куда уйдет Месси?
В середине 2023 года Лионель Месси подпишет контракт с одним из клубов MLS. Речь идет об "Интере Майами", в котором уже знают о скором приходе аргентинца. Главный тренер команды Фил Невилл уже дал интервью местной прессе по этому поводу, сообщив, что "просто счастлив возможности поработать с легендой мирового футбола".
Помимо Лионеля Месси, "Интер Майами" планирует подписать еще одну звезду. Речь о форварде "Барселоны" Роберте Левандовском. Поляк очень мощно начал нынешний сезон в "Барселоне", но в последнее время стал забивать очень редко. В клубе готовы рассмотреть предложения по трансферу ветерана.
Статистика Роберта Левандовского в этом сезоне:
- Примера — 15 голов
- Лига чемпионов — 5 голов
- Лига Европы — 0 голов
- Сборная Польши — 2 гола
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