Ліонель Мессі та Роберт Левандовський можуть перейти в один клуб: це не "Барселона"
Французький "ПСЖ" навряд чи зуміє втримати Ліонеля Мессі, який все ж таки близький до рішення не продовжувати контракт з клубом.
Аргентинець готовий перейти в іншу команду, але про повернення до "Барселони" не йдеться, повідомляє AS.
-
Рада прийняла законопроєкт щодо ДПА та вступної компанії 2023 року: деталі
-
"Народились у війну, і дожились до ще одної": подружжя Батовських з Очакова, яке стало в одну мить переселенцями
-
На карнавалі в Ріо-де-Жанейро виграла школа самби, яка вшанувала бразильського розбійника
-
Зеленський оцінив увагу Китаю до ситуації в Україні
-
Акторка "Дизель Шоу" Булітко показала останнє фото в телефоні за день до повномасштабної війни
-
У Гаазі створять центр розслідувань злочинів росії проти України
-
США посилять присутність армії на Тайвані
-
Суд арештував майно Оксани Марченко на понад на 5,6 млрд грн
-
Мобільний сервісний центр МВС надаватиме послуги в місті Южне: коли та де саме
-
Купатимуться в грошах: які знаки зодіаку приречені на фінансовий успіх до кінця лютого
Мессі прийняв рішення
35-річний Ліонель Мессі залишить "ПСЖ" наприкінці сезону 2022/2023, коли закінчиться термін дії його контракту з французьким клубом. Умовляння керівництва парижан продовжити угоду не можуть переконати аргентинця, який твердо зважився на кардинальні зміни у кар'єрі.
Форвард не збирається повертатися до "Барселони", попри чутки, що сватають його в каталонський клуб. Нещодавній візит Мессі та його представників на "Камп Ноу" пов'язаний із переговорами про організацію прощального матчу Ліонеля в Європі. Він хоче ще один раз вийти на поле у синьо-гранатовій футболці.
Куди піде Мессі?
У середині 2023 року Ліонель Мессі підпише контракт з одним із клубів MLS. Йдеться про "Інтер Маямі", в якому вже знають про швидку прихід аргентинця. Головний тренер команди Філ Невілл вже дав інтерв'ю місцевій пресі з цього приводу, повідомивши, що "просто щасливий нагоді попрацювати з легендою світового футболу".
Окрім Ліонеля Мессі, "Інтер Маямі" планує підписати ще одну зірку. Йдеться про форварда "Барселони" Роберта Левандовського. Поляк дуже потужно розпочав нинішній сезон у "Барселоні", але останнім часом став забивати вкрай рідко. У клубі готові розглянути пропозиції щодо трансферу ветерана.
Статистика Роберта Левандовського цього сезону:
- Ла-Ліга — 15 голів
- Ліга чемпіонів — 5 голів
- Ліга Європи — 0 голів
- Збірна Польщі — 2 голи
Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив остаточне рішення щодо допуску російських та білоруських спортсменів на Олімпійські ігри-2024 у Парижі.
Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик зазнав жорсткої критики через відсутність результативних дій у складі лондонської команди.
Захисник "Борнмуту" Ілля Забарний вийде на поле не раніше квітня цього року. Це стало відомо після поглибленого медичного обстеження футболіста.