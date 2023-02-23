Ліонель Мессі та Роберт Левандовський можуть перейти в один клуб — це не Барселона

Аргентинець зібрався до екзотичного чемпіонату

Французький "ПСЖ" навряд чи зуміє втримати Ліонеля Мессі, який все ж таки близький до рішення не продовжувати контракт з клубом.

Аргентинець готовий перейти в іншу команду, але про повернення до "Барселони" не йдеться, повідомляє AS.

Мессі прийняв рішення

35-річний Ліонель Мессі залишить "ПСЖ" наприкінці сезону 2022/2023, коли закінчиться термін дії його контракту з французьким клубом. Умовляння керівництва парижан продовжити угоду не можуть переконати аргентинця, який твердо зважився на кардинальні зміни у кар'єрі.

Форвард не збирається повертатися до "Барселони", попри чутки, що сватають його в каталонський клуб. Нещодавній візит Мессі та його представників на "Камп Ноу" пов'язаний із переговорами про організацію прощального матчу Ліонеля в Європі. Він хоче ще один раз вийти на поле у синьо-гранатовій футболці.

Куди піде Мессі?

У середині 2023 року Ліонель Мессі підпише контракт з одним із клубів MLS. Йдеться про "Інтер Маямі", в якому вже знають про швидку прихід аргентинця. Головний тренер команди Філ Невілл вже дав інтерв'ю місцевій пресі з цього приводу, повідомивши, що "просто щасливий нагоді попрацювати з легендою світового футболу".

Окрім Ліонеля Мессі, "Інтер Маямі" планує підписати ще одну зірку. Йдеться про форварда "Барселони" Роберта Левандовського. Поляк дуже потужно розпочав нинішній сезон у "Барселоні", але останнім часом став забивати вкрай рідко. У клубі готові розглянути пропозиції щодо трансферу ветерана.

Статистика Роберта Левандовського цього сезону:

Ла-Ліга — 15 голів

Ліга чемпіонів — 5 голів

Ліга Європи — 0 голів

Збірна Польщі — 2 голи

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