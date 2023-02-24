Шахтар пройшов по пенальті Ренн у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи

Анатолій Трубін врятував свою команду

У матчі-відповіді кваліфікації Ліги Європи французький "Ренн" прийняв український "Шахтар". Тиждень тому "гірники" обіграли у Варшаві команду Бруно Женезіо з рахунком 2:1.

Підопічних Ігора Йовичевича у цій зустрічі влаштовувала навіть нічия, нагадує портал Новини.LIVE.

Поразка від "гірників" у першому матчі тиждень тому завершила серію з трьох фіаско "Ренна" поспіль. Минулими вихідними команда не лише обіграла скромний "Клермон" з рахунком 2:0, але ще й відпочила, якщо говорити про футболістів основи. На матч у відповідь з "Шахтарем" Бруно Женезіо випустив оптимальний склад "червоно-чорних".

"Ренн" — "Шахтар" — 2:1 (0:0), за пенальті 4:5

Гол: Токо-Екамбі, 52; Салах, 105 — Білосьян, 119 (автогол)

"Ренн": Манданда (капітан) — Спенс, Омарі, Білосьян, Трюффер (Меллінг, 97) — Докю, Сантамарія (Дуе, 96), Маєр (Угочукву, 71), Токо-Екамбі (Салах, 96) — Калімуендо (Тет, 84), Гуїрі.

Тренер: Бруно Женезіо.

"Шахтар": Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайличенко — Степаненко (капітан) (Назарина, 100) — Зубков (Келсі, 112), Бондаренко, Судаков, Топалов (Джурасек, 79) — Траоре (Сікан, 80).

Тренер: Ігор Йовічевіч.

Господарі поля розпочали цю зустріч впевнено та потужно. З перших хвилин матчу "Ренн" обвалив шквал атак на ворота суперника. Буквально одразу ж небезпечний випад французів закінчився ударом Гуїрі, але Трубін врятував "гірників". У наступні кілька хвилин голкіпер "Шахтаря" відбив удари від Спенса та Трюффера.

15': Gros début de match des Rouge et Noir! 🔥 #SRFCSHA 0-0 pic.twitter.com/IFXgMKaLNo

— Stade Rennais FC (@staderennais) February 23, 2023

На 22-й хвилині гості отримали право на кутовий. Бондаренко скинув м'яч на Траоре, який не схибив. Але гол не зарахували, бо Артем підіграв собі рукою. Це був найкращий момент "гірників" у першому таймі. "Ренн" продовжував домінувати, а Трубін — рятувати українську команду.

Незабаром після перерви Токо-Екамбі вивів "Ренн" уперед, завершивши стрімку атаку за участю Гуірі та Докю. "Шахтар" відповів ударом у виконанні Судакова, але на шляху м'яча стали захисники. Трохи пізніше міг забити Конопля, якби встиг пробити по м'ячу, що летить у чужому штрафному.

Гра перейшла до овертаймів. Команди грали на рівних, але на 106-й хвилині стався перелом. Докю отримав передачу з глибини поля, втік від Матвієнка та прострілив у район дальньої штанги. Свіжому Салаху залишалося не схибити з близької дистанції, 2:0. На останній хвилині овертайму гості отримали право на штрафний майданчик. Джурасек подав до чужих воріт, а Білосьян по дузі відправив м'яч у сітку власних воріт, 2:1.

Героєм серії пенальті став Анатолій Трубін. Він впорався з трьома ударами суперників і врятував команду, коли помилялися партнери. "Шахтар" продемонстрував характер і за допомогою майстерності та везіння пройшов до 1/8 Ліги Європи.

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