Где и когда смотреть матч Ренн — Шахтер в 1/8 Лиги Европы

Делегация "горняков" составила 28 футболистов, включая трех новичков

В рамках ответного матча 1/8 плей-офф Лиги Европы донецкий "Шахтер" отправится во Францию. Команде Игора Йовичевича предстоит еще раз сыграть против "Ренна".

Первую часть дуэли "горняки" неделю назад выиграли со счетом 2:1, напоминают Новини.LIVE.

В первом матче этих соперников, который состоялся неделю назад, "Шахтер" одержал минимальную победу 2:1. На голы Крыськива и Бондаренко (с пенальти) соперник ответил усилиями Токо Экамби. "Горняки" сделали уверенный шаг по направлению к следующей стадии Лиги Европы, однако борьба в этой паре еще не окончена.

Где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы "Ренн" — "Шахтер"

В четверг, 23 февраля, французский "Ренн" примет донецкий "Шахтер" на стадионе "Роазон Парк". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Германии Тобиас Штилер.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч "Ренн" — "Шахтер" онлайн. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и "Воля".

Анонс матча Лиги Европы "Ренн" — "Шахтер"

Подопечными Бруно Женезио еще недавно восхищались и болельщики, и эксперты. Бретонцы не проигрывали четыре месяца, а групповую стадию Лиги Европы прошли "на одном дыхании". После возобновления сезона в Лиге 1 у команды наступил закономерный спад. "Ренн" даже проиграл три матча подряд во всех турнирах, включая первый поединок с "Шахтером" в Лиге Европы.

Однако в минувшие выходные подопечные Женезио обыграли в чемпионате Франции скромный "Клермон" (2:0) и немного улучшили свое положение в турнирной таблице. Оба гола забил Калимуэндо. Тренер позволил отдохнуть Гуири, Доку, Трюфферу и Угочукву, так что они полны сил накануне ответного матча с "Шахтером".

"Горняки" неделю назад провели первый поединок после трехмесячной игровой паузы. Отсутствие игрового тонуса команда компенсировала строгим выполнением тренерского плана на матч. Футболисты украинской команды знали, что и когда должны делать на поле. Пропущенный гол стал досадной оплошностью, но команда сохранила хорошие шансы на выход в следующую стадию турнира.

Игор Йовичевич взял во Францию 28 футболистов, включая Ракицкого, Гочолеишвили, Келси, Очеретько, Шведа и Назарина. Однако более вероятно, что тренер выпустит тот же состав, что и в прошлом матче этих соперников.

Напомним, форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму.