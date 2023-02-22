Кевин Келси рассказал про адаптацию в Шахтере

Новичок "Шахтера" Келси рассказал, кто ему помогает адаптироваться в команде
Новичок донецкого "Шахтера" Кевин Келси рассказал об амбициях, которые помогли ему согласиться на переход в украинский клуб.
Венесуэлец объяснил, как проходит процесс его адаптации на новом месте в интервью YouTube-каналу "Шахтера".
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18-летний Кевин Келси стал футболистом "Шахтера" в конце января. Он подписал контракт с клубом до 2027 года. Венесуэлец стремится как можно быстрее завершить адаптацию в новой команде.
Адаптация в "Шахтере"
Келси рад тому, что на него обратили внимание селекционеры "Шахтера". Он понимает, что получил шанс развивать карьеру, регулярно играть в еврокубках и бороться за трофеи.
"Меня отлично приняли в команде. Тарас Степаненко познакомил с ребятами. Мы с ним уже подружились. Тарас поможет мне с английским, а я ему с испанским.
Я тренировался в составе сборной, когда со мной связались. Очень обрадовался. "Шахтер" — отличная команда, которая помогает игрокам расти. Это также способствовало тому, чтобы принять предложение и приехать сюда в хорошем настроении", — рассказал Кевин Келси.
Шанс выйти на новый уровень
Венесуэлец выбрал в "Шахтере" 18 номер. Келси признался, что именно под этим номером забил свой первый гол в профессиональной карьере. Футболист уже изучает "Шахтер", смотрит матчи с участием своей новой команды.
"В поединках "Шахтера" я вижу интенсивность игры своей команды, дисциплину. Хочу научиться этому. Важно адаптироваться к партнерам, а потом уже помочь с голами и титулами. Что касается философии команды и тренера, то все отлично: высокая интенсивность, акцент на прессинге и других моментах, которые помогут нам добиваться своих целей", — добавил Кевин Келси.
Напомним, руководство киевского "Динамо" планирует продать еще несколько звездных футболистов клуба. Трансферы могут состояться уже ближайшим летом. Клуб планирует заработать на продаже Георгия Бущана и Николая Шапаренко.
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