Кевин Келси рассказал про адаптацию в Шахтере

Венесуэлец подружился с капитаном "горняков" Тарасом Степаненко

Новичок донецкого "Шахтера" Кевин Келси рассказал об амбициях, которые помогли ему согласиться на переход в украинский клуб.

Венесуэлец объяснил, как проходит процесс его адаптации на новом месте в интервью YouTube-каналу "Шахтера".

18-летний Кевин Келси стал футболистом "Шахтера" в конце января. Он подписал контракт с клубом до 2027 года. Венесуэлец стремится как можно быстрее завершить адаптацию в новой команде.

Адаптация в "Шахтере"

Келси рад тому, что на него обратили внимание селекционеры "Шахтера". Он понимает, что получил шанс развивать карьеру, регулярно играть в еврокубках и бороться за трофеи.

"Меня отлично приняли в команде. Тарас Степаненко познакомил с ребятами. Мы с ним уже подружились. Тарас поможет мне с английским, а я ему с испанским.

Я тренировался в составе сборной, когда со мной связались. Очень обрадовался. "Шахтер" — отличная команда, которая помогает игрокам расти. Это также способствовало тому, чтобы принять предложение и приехать сюда в хорошем настроении", — рассказал Кевин Келси.

Шанс выйти на новый уровень

Венесуэлец выбрал в "Шахтере" 18 номер. Келси признался, что именно под этим номером забил свой первый гол в профессиональной карьере. Футболист уже изучает "Шахтер", смотрит матчи с участием своей новой команды.

"В поединках "Шахтера" я вижу интенсивность игры своей команды, дисциплину. Хочу научиться этому. Важно адаптироваться к партнерам, а потом уже помочь с голами и титулами. Что касается философии команды и тренера, то все отлично: высокая интенсивность, акцент на прессинге и других моментах, которые помогут нам добиваться своих целей", — добавил Кевин Келси.

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