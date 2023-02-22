Кевін Келсі розповів про адаптацію у Шахтарі

Венесуелець потоваришував із капітаном "гірників" Тарасом Степаненком

Новачок донецького "Шахтаря" Кевін Келсі розповів про амбіції, які допомогли йому погодитися на перехід до українського клубу.

Венесуелець пояснив, як відбувається його адаптація на новому місці в інтерв'ю YouTube-каналу "Шахтаря".

18-річний Кевін Келсі став футболістом "Шахтаря" наприкінці січня. Він підписав контракт із клубом до 2027 року. Венесуелець прагне якнайшвидше завершити адаптацію в новій команді.

Адаптація у "Шахтарі"

Келсі радий тому, що на нього звернули увагу селекціонери "Шахтаря". Він розуміє, що отримав шанс розвивати кар'єру, регулярно грати у єврокубках та боротися за трофеї.

"Мене чудово прийняли в команді. Тарас Степаненко познайомив із хлопцями. Ми з ним уже потоваришували. Тарас допоможе мені з англійською, а я йому з іспанською.

Я тренувався у складі збірної, коли зі мною зв'язалися. Дуже зрадів. "Шахтар" — чудова команда, яка допомагає гравцям зростати. Це також сприяло тому, щоб прийняти пропозицію та приїхати сюди у гарному настрої", — розповів Кевін Келсі.

Шанс вийти на новий рівень

Венесуелець обрав у "Шахтарі" 18 номер. Келсі зізнався, що саме під цим номером забив свій перший гол у професійній кар'єрі. Футболіст уже вивчає "Шахтар", дивиться матчі за участю своєї нової команди.

"У поєдинках "Шахтаря" я бачу інтенсивність гри своєї команди, дисципліну. Хочу навчитися цьому. Важливо адаптуватися до партнерів, а потім уже допомогти з голами та титулами. Щодо філософії команди та тренера, то все відмінно: висока інтенсивність, акцент на пресингу та інших моментах, які допоможуть нам досягати своїх цілей", — додав Кевін Келсі.

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