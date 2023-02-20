Агент Анатолия Трубина назвал цену футболиста
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готовится покинуть донецкий "Шахтер". В услугах голкипера заинтересованы клубы из Испании и Италии.
Агент воспитанника "горняков" назвал трансферную стоимость футболиста в интервью Calciomercato.
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21-летний Анатолий Трубин принял решение не продлевать контракт с донецким "Шахтером". Срок действия соглашения с молодым футболистом истекает летом 2024-го года.
Будущий уход Трубина из "Шахтера"
Учитывая скорую дату окончания контракта, "Шахтер" попытается как можно быстрее продать Анатолия Трубина. Это позволит "горнякам" хорошо заработать на уходе вратаря. Интерес к футболисту сохраняется среди представителей итальянской Серии А и испанской Примеры. Агент голкипера рассказал о планах своего клиента.
"Анатолий готов к следующему шагу в своей карьере. Несмотря на молодой возраст, у него за плечами три сезона в Лиге чемпионов. Трубин дважды становился победителем УПЛ и выиграл Кубок страны.
Мы ожидаем, что цена будет 12-15 миллионов евро, но последнее слово за клубом. Все футболисты мечтают играть в лучших европейских лигах. Анатолий не является исключением. У него есть все шансы осуществить мечту", — рассказал агент Анатолия Трубина.
Напомним, голкипер лондонского "Арсенала" Аарон Рамсдейл отметил роль своего товарища по команде Александра Зинченко в драматической победе "канониров" над "Астон Виллой".