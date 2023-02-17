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"Севилья" ждет лидера "Шахтера": какой суммой оценили известного игрока

17 февраля 2023 16:34
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Анатолий Трубин может перейти в Севилью из Шахтера
Анатолий Трубин может играть в одном чемпионате с Виктором Цыганковым
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин попрал в сферу интересов испанской "Севильи". Клуб из Ла-Лиги готов сделать донецкому "Шахтеру" официальное предложение по игроку. 

Трансфер может состояться летом 2023 года, сообщает El Gol.

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21-летний вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин в конце нынешнего сезона может сменить клуб. В услугах молодого футболиста заинтересована испанская "Севилья". 

 

Когда уйдет Трубин?

Украинец стал одним из кандидатов на замену марокканцу Яссину Буну, который сейчас защищает цвета команды из чемпионата Испании. Опытный голкипер и один из героев Кубка Мира-2022 может перейти в клуб из английской Премьер-лиги. На него претендуют "Тоттенхэм", "Вест Хэм" и даже "Манчестер Юнайтед". 

Анатолий Трубин

"Севилья" готова заплатить за Анатолия Трубина пять миллионов евро. Столь низкая цена обусловлена тем, что в 2024-м году у голкипера закончится срок действия контракта с клубом. Футболист не хочет продлевать соглашение. Испанцы планируют воспользоваться этим. 

Трубин вызывает интерес и у туринского "Ювентуса", однако итальянцы пока не готовы делать официальное предложение по трансферу украинского футболиста. 

В сезоне 2022/2023 Анатолий Трубин сыграл за "Шахтер" 19 поединков во всех турнирах и пропустил 22 гола в свои ворота. 

Напомним, донецкий "Шахтер" уже придумал, кем заменить Анатолия Трубина. "Горняки" пригласили голкипера, который недавно установил рекорд чемпионатов Украины. 

В ближайшее время состав "Шахтера" может пополнить еще один бразильский легионер. Донецкий клуб готов подписать молодого футболиста, который надолго закроет одну из проблемных позиций на поле. 

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