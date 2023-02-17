Эрик Менезес может перейти в Шахтер из Аль-Айна

Одноклубник Андрея Ярмоленко в "Аль-Айне" может перейти в донецкий "Шахтер"
Руководство донецкого "Шахтера" готовит еще один трансфер. "Горняки" собираются усилить состав бразильским защитником.
Эрик Менезес может переехать в Украину из "Аль-Айна", сообщает портал FogaoNET.
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21-летний бразилец Эрик Менезес в ближайшие недели может стать футболистом донецкого "Шахтера". Он выступает на позиции левого защитника в составе клуба "Аль-Айн" из ОАЭ. Бразилец играет в одной команде с капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко.
Кто такой Эрик Менезес?
Трансферная стоимость молодого футболиста составляет 1,2 млн евро. Помимо донецкого "Шахтера", на Эрика претендуют бразильские "Ботафого" и "Сан-Паулу", а также греческий ПАОК.
Эрик Менезес является воспитанником бразильского "Интернасьоналя". Он перешел в "Аль-Айн" летом 2020 года — всего года спустя после дебюта в своей родной команде. В 2022 году защитник забил свой первый гол за "Аль-Айн", В том же году он помог команде выиграть чемпионат и завоевать Кубок ОАЭ.
В сезоне 2022/2023 Эрик Менезес сыграл 19 поединков во всех сезонах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Это будет уже не первый трансфер "Шахтера" за последние полтора месяца. Клуб неплохо усилил состав во время январского трансферного окна.
Все "зимние" новички "Шахтера"
- вратарь Дмитрий Ризнык из "Ворсклы" — 3 млн евро;
- защитник Гиорги Гочолешвили из "Сабуртало" — 1 млн евро;
- защитник Ярослав Ракицкий из "Адана Демиспор" — бесплатно;
- форвард Кевин Келси из "Бостон Ривер" — 1 млн евро.
Напомним, накануне донецкий "Шахтер" обыграл французский "Ренн" в первом матче 1/16 Лиги Европы. Полузащитник "горняков" Дмитрий Крыськив стал одним из лучших футболистов этого выходного дня.
Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич рассказал, как его команде удалось обыграть "Ренн" без игровой практики в официальных матчах.