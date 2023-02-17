Эрик Менезес может перейти в Шахтер из Аль-Айна

"Горнякам" нужен еще один футболист на фланг обороны

Руководство донецкого "Шахтера" готовит еще один трансфер. "Горняки" собираются усилить состав бразильским защитником.

Эрик Менезес может переехать в Украину из "Аль-Айна", сообщает портал FogaoNET.

21-летний бразилец Эрик Менезес в ближайшие недели может стать футболистом донецкого "Шахтера". Он выступает на позиции левого защитника в составе клуба "Аль-Айн" из ОАЭ. Бразилец играет в одной команде с капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко.

Кто такой Эрик Менезес?

Трансферная стоимость молодого футболиста составляет 1,2 млн евро. Помимо донецкого "Шахтера", на Эрика претендуют бразильские "Ботафого" и "Сан-Паулу", а также греческий ПАОК.

Эрик Менезес является воспитанником бразильского "Интернасьоналя". Он перешел в "Аль-Айн" летом 2020 года — всего года спустя после дебюта в своей родной команде. В 2022 году защитник забил свой первый гол за "Аль-Айн", В том же году он помог команде выиграть чемпионат и завоевать Кубок ОАЭ.

В сезоне 2022/2023 Эрик Менезес сыграл 19 поединков во всех сезонах, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Это будет уже не первый трансфер "Шахтера" за последние полтора месяца. Клуб неплохо усилил состав во время январского трансферного окна.

Все "зимние" новички "Шахтера"

вратарь Дмитрий Ризнык из "Ворсклы" — 3 млн евро;

защитник Гиорги Гочолешвили из "Сабуртало" — 1 млн евро;

защитник Ярослав Ракицкий из "Адана Демиспор" — бесплатно;

форвард Кевин Келси из "Бостон Ривер" — 1 млн евро.

Напомним, накануне донецкий "Шахтер" обыграл французский "Ренн" в первом матче 1/16 Лиги Европы. Полузащитник "горняков" Дмитрий Крыськив стал одним из лучших футболистов этого выходного дня.

Главный тренер "горняков" Игор Йовичевич рассказал, как его команде удалось обыграть "Ренн" без игровой практики в официальных матчах.