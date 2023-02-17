Ерік Менезес може перейти до Шахтаря з Аль-Айну

"Гірникам" потрібен ще один футболіст на фланг оборони

Керівництво донецького "Шахтаря" готує ще один трансфер. "Гірники" збираються посилити склад бразильським захисником.

Ерік Менезес може переїхати в Україну з "Аль-Айну", повідомляє портал FogaoNET.

21-річний бразилець Ерік Менезес найближчими тижнями може стати футболістом донецького "Шахтаря". Він виступає на позиції лівого захисника у складі клубу "Аль-Айн" з ОАЕ. Бразилець грає в одній команді з капітаном збірної України Андрієм Ярмоленком.

Хто такий Ерік Менезес?

Трансферна вартість молодого футболіста становить 1,2 млн євро. Крім донецького "Шахтаря", на Еріка претендують бразильські "Ботафого" та "Сан-Паулу", а також грецький ПАОК.

Ерік Менезес є вихованцем бразильського "Інтернасьоналя". Він перейшов в "Аль-Айн" влітку 2020 року — всього через дебют у своїй рідній команді. У 2022 році захисник забив свій перший гол за "Аль-Айн", того ж року він допоміг команді виграти чемпіонат і здобути Кубок ОАЕ.

У сезоні 2022/2023 Ерік Менезес зіграв 19 поєдинків у всіх сезонах, забив два м'ячі та зробив дві результативні передачі.

Це буде вже не перший трансфер "Шахтаря" за останні півтора місяця. Клуб непогано посилив склад під час січневого трансферного вікна.

Усі "зимові" новачки "Шахтаря"

воротар Дмитро Різник з "Ворскли" — 3 млн євро;

захисник Гіоргі Гочолешвілі із "Сабуртало" — 1 млн євро;

захисник Ярослав Ракицький з Адана Деміспор — безплатно;

форвард Кевін Келсі з "Бостон Рівер" — 1 млн євро.

Нагадаємо, напередодні донецький "Шахтар" обіграв французький "Ренн" у першому матчі 1/16 Ліги Європи. Півзахисник "гірників" Дмитро Криськів став одним із найкращих футболістів цього вихідного дня.

Головний тренер "гірників" Ігор Йовічевіч розповів, як його команді вдалося обіграти "Ренн" без ігрової практики в офіційних матчах.