Шахтер победил Ренн в Лиге Европы — Йовичевич назвал лучших игроков команды

Наставник "горняков" назвал ошибки в игре команды

Донецкий "Шахтер" победил французский "Ренн" в Варшаве со счетом 2:1. "Горняки" пропустили гол во втором тайме, но при этом упустили несколько возможностей забить еще один мяч.

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич в интервью официальному сайту "горняков" поделился впечатлениями от результата первого матча 1/16 Лиги Европы.

Хорватский специалист напомнил, что футболисты "Шахтера" почти три месяца находились без игровой практики накануне продолжения борьбы в еврокубках. Поединок против "Ренна" предоставил тренерскому штабу "горняков" много данных о состоянии команды.

🇺🇦 Українські воїни підтримали «Шахтар» у Варшаві 🙏



Військовослужбовці ЗСУ Андрій Коновалов і Віталій Тарусін після протезування відвідали матч Ліги Європи УЄФА з «Ренном».



Дякуємо героям за підтримку! 👏#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/RHyU9yatFR — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 16, 2023

Работа над ошибками

По словам Игора Йовичевича, победа является важным взносом в решение задачи по выходу в 1/8 Лиги Европы. В "Шахтере" понимают, что в ответном матче с французами украинской команде будет еще тяжелее.

"Во втором тайме потеряли немного контроль, потому что первая линия уже не была настолько свежа из-за тех факторов, которые я называл, и мы не дружили с мячом, насколько хотели бы. Они забили гол, но хорошо, что мы снова захватили инициативу и вообще имели больше голевых моментов, чем соперник. Здесь остается только жалеть, что не смогли забить больше, потому что заслужили это", — рассказал Игор Йовичевич.

Замена Мудрика

Наставник "горняков" ответил на вопрос об игре "Шахтера" без Михаила Мудрика, который недавно перешел в Лондонский "Челси". Теперь на позиции вингера у "горняков" действует другой молодой футболист.

"Дима Криськив уже продемонстрировал в прошлом чемпионате, на что он способен на другой позиции. Это футболист, обладающий интеллектом, способен подстроиться под командные действия. И сегодня он сыграл очень хорошо на уровне команды. Кроме забитого мяча, именно с него начался второй гол — он отдал на Коноплю.

На протяжении всех сборов мы наигрывали несколько вариантов, и Криськив просто сейчас подходит по своим характеристикам под нашу модель игры. Мы должны научиться жить без Мудрика, дававшего нам совсем другие характеристики. Криськив — не такой футболист, но все равно может дать много пользы на этой позиции. Так что подстраиваемся сейчас под него на этой позиции", — отметил Игор Йовичевич.

Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.

Также известны результаты первых поединков 1/16 Лиги Конференций. Украинский "Днепр-1" с минимальным счетом уступил сопернику на Кипре.