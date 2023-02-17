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Тренер "Шахтаря" назвав найкращих гравців у переможному матчі Ліги Європи з "Ренном"

17 лютого 2023 08:47
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Шахтар переміг Ренн у Лізі Європи — Йовичевич назвав найкращих гравців команди
Наставник "гірників" назвав помилки у грі команди
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" переміг французький "Ренн" у Варшаві з рахунком 2:1. "Гірники" пропустили гол у другому таймі, але при цьому прогавили кілька можливостей забити ще один м'яч.

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовичевич в інтерв'ю офіційному сайту "гірників" поділився враженнями від результату першого матчу 1/16 Ліги Європи.

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Хорватський фахівець нагадав, що футболісти "Шахтаря" майже три місяці були без ігрової практики напередодні продовження боротьби в єврокубках. Поєдинок проти "Ренна" надав тренерському штабу "гірників" багато даних про стан команди.

Робота над помилками

За словами Ігора Йовичевича, перемога є важливим внеском у вирішення завдання з виходу до 1/8 Ліги Європи. У "Шахтарі" розуміють, що у матчі-відповіді з французами українській команді буде ще важче.

"У другому таймі втратили трохи контроль, тому що перша лінія вже не була настільки свіжою через ті фактори, які я називав, і ми не дружили з м'ячем, наскільки хотіли б. Вони забили гол, але добре, що ми знову захопили ініціативу і взагалі мали більше гольових моментів, ніж суперник. Тут залишається лише шкодувати, що не змогли забити більше, бо заслужили на це", — розповів Ігор Йовичевич.

Заміна Мудрика

Наставник "гірників" відповів на питання про гру "Шахтаря" без Михайла Мудрика, який нещодавно перейшов до Лондонського "Челсі". Тепер на позиції вінгера у "гірників" діє інший молодий футболіст.

"Діма Криськів уже продемонстрував у минулому чемпіонаті, на що він здатний на іншій позиції. Це футболіст, який володіє інтелектом, здатний підлаштуватися під командні дії. І сьогодні він зіграв дуже добре на рівні команди. Крім забитого м'яча, саме з нього почався другий гол. він віддав на Коноплю.

Протягом усіх зборів ми награвали кілька варіантів, і Криськів просто зараз підходить за своїми характеристиками під нашу модель гри. Ми маємо навчитися жити без Мудрика, який давав нам зовсім інші характеристики. Криськів — не такий футболіст, але все одно може дати багато користі на цій позиції. Тож підлаштовуємося зараз під нього на цій позиції", — зазначив Ігор Йовичевич.

Нагадаємо, вже відомі результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи. На цій стадії турніру у боротьбу за трофей вступили гранди європейського футболу.

Також відомі результати перших поєдинків 1/16 Ліги Конференцій. Український "Дніпро-1" з мінімальним рахунком поступився супернику на Кіпрі.

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