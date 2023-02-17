Анатолій Трубін може перейти до Севільї із Шахтаря

Анатолій Трубін може грати в одному чемпіонаті з Віктором Циганковим

Воротар збірної України Анатолій Трубін потоптав у сферу інтересів іспанської "Севільї". Клуб із Ла-Ліги готовий зробити донецькому "Шахтарю" офіційну пропозицію щодо гравця.

Трансфер може відбутися влітку 2023 року, повідомляє El Gol.

21-річний воротар донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін наприкінці цього сезону може змінити клуб. У послугах молодого футболіста зацікавлена іспанська "Севілья".

Коли піде Трубін?

Українець став одним із кандидатів на заміну марокканцю Яссіну Буну, який зараз захищає кольори команди з чемпіонату Іспанії. Досвідчений голкіпер та один із героїв Кубка Світу-2022 може перейти до клубу з англійської Прем'єр-ліги. На нього претендують "Тоттенгем", "Вест Гем" та навіть "Манчестер Юнайтед".

"Севілья" готова заплатити за Анатолія Трубіна п'ять мільйонів євро. Така низька ціна обумовлена тим, що 2024-го року у голкіпера закінчиться термін дії контракту з клубом. Футболіст не хоче продовжувати угоду. Іспанці планують скористатися цим.

Трубін викликає інтерес і у туринського "Ювентуса", проте італійці поки не готові робити офіційну пропозицію щодо трансферу українського футболіста.

У сезоні 2022/2023 Анатолій Трубін зіграв за "Шахтар" 19 поєдинків у всіх турнірах та пропустив 22 голи у свої ворота.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" уже вигадав, ким замінити Анатолія Трубіна. "Гірники" запросили голкіпера, який нещодавно встановив рекорд чемпіонатів України.

Найближчим часом склад "Шахтаря" може поповнити ще один бразильський легіонер. Донецький клуб готовий підписати молодого футболіста, який надовго закриє одну із проблемних позицій на полі.