Агент Анатолія Трубіна назвав трансферну вартість футболіста
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується залишити донецький "Шахтар". У послугах голкіпера зацікавлені клуби з Іспанії та Італії.
Агент вихованця "гірників" назвав трансферну вартість футболіста в інтерв'ю Calciomercato.
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21-річний Анатолій Трубін ухвалив рішення не продовжувати контракт із донецьким "Шахтарем". Термін дії угоди з молодим футболістом спливає влітку 2024 року.
Майбутній відхід Трубіна з "Шахтаря"
Враховуючи швидку дату закінчення контракту, "Шахтар" спробує якнайшвидше продати Анатолія Трубіна. Це дозволить "гірникам" добре заробити на догляді воротаря. Інтерес до футболіста зберігається серед представників італійської Серії А та іспанської Прімери. Агент голкіпера розповів про плани свого клієнта.
"Анатолій готовий до наступного кроку у своїй кар'єрі. Попри молодий вік, у нього за плечима три сезони у Лізі чемпіонів. Трубін двічі ставав переможцем УПЛ та виграв Кубок країни.
Ми очікуємо, що ціна буде 12-15 мільйонів євро, але це останнє слово за клубом. Усі футболісти мріють грати у найкращих європейських лігах. Анатолій не є винятком. У нього є всі шанси здійснити мрію", — розповів агент Анатолія Трубіна.
Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".