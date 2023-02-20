Агент Анатолія Трубіна назвав трансферну вартість футболіста

Потенційним покупцем доведеться підготуватися до витрат

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін готується залишити донецький "Шахтар". У послугах голкіпера зацікавлені клуби з Іспанії та Італії.

Агент вихованця "гірників" назвав трансферну вартість футболіста в інтерв'ю Calciomercato.

21-річний Анатолій Трубін ухвалив рішення не продовжувати контракт із донецьким "Шахтарем". Термін дії угоди з молодим футболістом спливає влітку 2024 року.

Майбутній відхід Трубіна з "Шахтаря"

Враховуючи швидку дату закінчення контракту, "Шахтар" спробує якнайшвидше продати Анатолія Трубіна. Це дозволить "гірникам" добре заробити на догляді воротаря. Інтерес до футболіста зберігається серед представників італійської Серії А та іспанської Прімери. Агент голкіпера розповів про плани свого клієнта.

"Анатолій готовий до наступного кроку у своїй кар'єрі. Попри молодий вік, у нього за плечима три сезони у Лізі чемпіонів. Трубін двічі ставав переможцем УПЛ та виграв Кубок країни.

Ми очікуємо, що ціна буде 12-15 мільйонів євро, але це останнє слово за клубом. Усі футболісти мріють грати у найкращих європейських лігах. Анатолій не є винятком. У нього є всі шанси здійснити мрію", — розповів агент Анатолія Трубіна.

Нагадаємо, голкіпер лондонського "Арсеналу" Аарон Рамсдейл відзначив роль свого товариша за командою Олександра Зінченка у драматичній перемозі "канонірів" над "Астон Віллою".