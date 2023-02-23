Де і коли дивитися матч Ренн — Шахтар у 1/8 Ліги Європи

Делегація "гірників" склала 28 футболістів, включаючи трьох новачків

У рамках матчу-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи донецький "Шахтар" вирушить до Франції. Команді Ігора Йовичевича доведеться ще раз зіграти проти "Ренна".

Першу частину дуелі "гірники" тиждень тому виграли з рахунком 2:1, нагадують Новини.LIVE.

У першому матчі цих суперників, що відбувся тиждень тому, "Шахтар" здобув мінімальну перемогу 2:1. На голи Криськіва та Бондаренка (з пенальті) суперник відповів зусиллями Токо Екамбі. "Гірники" зробили впевнений крок до наступної стадії Ліги Європи, проте боротьба в цій парі ще не закінчена.

Де і коли дивитись матч 1/16 Ліги Європи "Ренн" — "Шахтар"

У четвер, 23 лютого, французький "Ренн" прийме донецький "Шахтар" на стадіоні "Роазон Парк". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр із Німеччини Тобіас Штілер.

Українські вболівальники зможуть подивитися матч "Ренн" — "Шахтар" онлайн. Пряму трансляцію поєдинку покажуть OTT-платформи MEGOGO та "Воля".

Анонс матчу Ліги Європи "Ренн" — "Шахтар"

Підопічні Бруно Женезіо ще недавно захоплювалися і вболівальники, і експерти. Бретонці не програвали чотири місяці, а групову стадію Ліги Європи пройшли "на одному диханні". Після поновлення сезону в Лізі 1 у команди настав закономірний спад. "Ренн" навіть програв три матчі поспіль у всіх турнірах, включаючи перший поєдинок із "Шахтарем" у Лізі Європи.

Проте минулими вихідними підопічні Женезіо обіграли в чемпіонаті Франції скромний "Клермон" (2:0) і трохи покращили своє становище в турнірній таблиці. Обидва голи забив Калімуендо. Тренер дозволив відпочити Гуїрі, Доку, Трюфферу та Угочукву, так що вони сповнені сил напередодні матчу-відповіді з "Шахтарем".

"Гірники" тиждень тому провели перший поєдинок після тримісячної ігрової паузи. Відсутність ігрового тонусу команда компенсувала суворим виконанням тренерського плану на матч. Футболісти української команди знали, що і коли мають робити на полі. Пропущений гол став прикрою помилкою, але команда зберегла добрі шанси на вихід у наступну стадію турніру.

Ігор Йовичевич взяв до Франції 28 футболістів, включаючи Ракицького, Гочолеїшвілі, Келсі, Очеретько, Шведа та Назаріна. Проте ймовірніше, що тренер випустить той самий склад, що й у минулому матчі цих суперників.

Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик може не зіграти у матчі-відповіді Ліги Конференцій проти АЕКу. Футболіст зазнав травми.