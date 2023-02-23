Де і коли дивитися матч Ренн — Шахтар у 1/8 Ліги Європи

За крок від 1/8 Ліги Європи: анонс матчу "Ренн" — "Шахтар"
У рамках матчу-відповіді 1/8 плей-офф Ліги Європи донецький "Шахтар" вирушить до Франції. Команді Ігора Йовичевича доведеться ще раз зіграти проти "Ренна".
Першу частину дуелі "гірники" тиждень тому виграли з рахунком 2:1, нагадують Новини.LIVE.
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У першому матчі цих суперників, що відбувся тиждень тому, "Шахтар" здобув мінімальну перемогу 2:1. На голи Криськіва та Бондаренка (з пенальті) суперник відповів зусиллями Токо Екамбі. "Гірники" зробили впевнений крок до наступної стадії Ліги Європи, проте боротьба в цій парі ще не закінчена.
Де і коли дивитись матч 1/16 Ліги Європи "Ренн" — "Шахтар"
У четвер, 23 лютого, французький "Ренн" прийме донецький "Шахтар" на стадіоні "Роазон Парк". Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр із Німеччини Тобіас Штілер.
🤩 День матчу Ліги Європи! 🧡 Битва у Франції 👊— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2023
⚽️ #РеннШахтар (перша гра – 1:2)
🏆 @EuropaLeague , плей-офф
⏰ 22:00
📍 «Роазон Парк», Ренн
📺 MEGOGO
⚒ #Shakhtar | #UEL pic.twitter.com/FG7idklahN
Українські вболівальники зможуть подивитися матч "Ренн" — "Шахтар" онлайн. Пряму трансляцію поєдинку покажуть OTT-платформи MEGOGO та "Воля".
Анонс матчу Ліги Європи "Ренн" — "Шахтар"
Підопічні Бруно Женезіо ще недавно захоплювалися і вболівальники, і експерти. Бретонці не програвали чотири місяці, а групову стадію Ліги Європи пройшли "на одному диханні". Після поновлення сезону в Лізі 1 у команди настав закономірний спад. "Ренн" навіть програв три матчі поспіль у всіх турнірах, включаючи перший поєдинок із "Шахтарем" у Лізі Європи.
👋 Supporters Rouge et Noir, bonne soirée! 🎼 #SRFCCF63 pic.twitter.com/jxmE6wjsV5— Stade Rennais FC (@staderennais) February 19, 2023
Проте минулими вихідними підопічні Женезіо обіграли в чемпіонаті Франції скромний "Клермон" (2:0) і трохи покращили своє становище в турнірній таблиці. Обидва голи забив Калімуендо. Тренер дозволив відпочити Гуїрі, Доку, Трюфферу та Угочукву, так що вони сповнені сил напередодні матчу-відповіді з "Шахтарем".
"Гірники" тиждень тому провели перший поєдинок після тримісячної ігрової паузи. Відсутність ігрового тонусу команда компенсувала суворим виконанням тренерського плану на матч. Футболісти української команди знали, що і коли мають робити на полі. Пропущений гол став прикрою помилкою, але команда зберегла добрі шанси на вихід у наступну стадію турніру.
Передматчева прогулянка Ренном 🇫🇷— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 23, 2023
👊🏻 Увечері – важливий поєдинок Ліги Європи #РеннШахтар ! #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/mTKVJR1iB0
Ігор Йовичевич взяв до Франції 28 футболістів, включаючи Ракицького, Гочолеїшвілі, Келсі, Очеретько, Шведа та Назаріна. Проте ймовірніше, що тренер випустить той самий склад, що й у минулому матчі цих суперників.
Нагадаємо, форвард "Дніпра-1" Артем Довбик може не зіграти у матчі-відповіді Ліги Конференцій проти АЕКу. Футболіст зазнав травми.