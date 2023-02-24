Игор Йовичевич рассказал, как Шахтер сумел победить Ренн в серии пенальти

"Это для тебя, Украина": тренер "Шахтера" не сдержал эмоций после матча с "Ренном"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич поделился мнением о выходе своей команды в 1/8 Лиги Европы.
В 1/16 турнира "горняки" прошли "Ренн" в серии пенальти, напоминает официальный сайт клуба.
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"Шахтер" и "Ренн" обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1. Свой решающий гол в ответном поединке "горняки" забили за минуту до финального свистка арбитра.
🤩 Ці емоції! 🧡 Ми – «Шахтар»! ⚒#Shakhtar #UEL pic.twitter.com/w10loEVKbF— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023
Волевой успех "Шахтера"
В серии пенальти героем стал голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин. Молодой футболист отразил сразу три удара в исполнении французских футболистов. Решающий "выстрел" оказался на счету новичка "горняков" Кевина Келси.
"Мы знали, что будет очень тяжелый матч с "Ренном". Атмосфера на стадионе была прекрасной. Мечтаю, чтобы наши болельщики поддерживали нас на нашем стадионе, тогда намного легче играть.
Знали, что будет тяжело и надо будет терпеть. Тот характер, который мы показываем — не единичный случай. Это стиль жизни. Снимаю кепку перед командой, огромный респект. Я получаю удовольствие, когда вижу, как они бьются. Это не демагогия и не пустые слова — Украина, это для тебя", — рассказал Игор Йовичевич.
🧡 𝙏𝙃𝙄𝙎 𝙄𝙎 𝙎𝙃𝘼𝙆𝙃𝙏𝘼𝙍! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023
⠀#Shakhtar #UEL @EuropaLeague pic.twitter.com/8D7GshMbpN
Характер украинских футболистов
Наставник "Шахтера" признал, что его команде было трудно в первом тайме, однако после перерыва украинские футболисты продемонстрировали характер и силу воли.
"После перерыва и в дополнительное время мы сыграли на таком уровне, на такой солидности, что я не могу найти слов, кроме как поблагодарить команду за то, что мы отдали все силы на поле.
Это Божья награда за наш труд, который мы показываем. Хотелось бы, чтобы вы гордились нами. Идем дальше. Надо отдохнуть", — добавил Игор Йовичевич.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится уже сегодня. Потенциальные соперники "горняков" — это команды, ранее выигравшие свои группы: "Арсенал", "Бетис", "Юнион Сент-Жилль", "Реал Сосьедад", Фейеноорд", "Фрайбург" и "Ференцварош".
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