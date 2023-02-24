Ігор Йовичевич розповів, як Шахтар зумів перемогти Ренн у серії пенальті

"Гірники" вирвали у Франції путівку до наступного раунду єврокубкового турніру

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич поділився думкою про вихід своєї команди до 1/8 Ліги Європи.

У 1/16 турніру "гірники" пройшли "Ренн" у серії пенальті, нагадує офіційний сайт клубу.

"Шахтар" та "Ренн" обмінялися домашніми перемогами з однаковим рахунком 2:1. Свій вирішальний гол у поєдинку у відповідь "гірники" забили за хвилину до фінального свистка арбітра.

Вольовий успіх "Шахтаря"

У серії пенальті героєм став голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін. Молодий футболіст відбив відразу три удари у виконанні французьких футболістів. Вирішальний "постріл" опинився на рахунку новачка "гірників" Кевіна Келсі.

"Ми знали, що буде дуже важкий матч із "Ренном". Атмосфера на стадіоні була чудовою. Мрію, щоб наші вболівальники підтримували нас на нашому стадіоні, тоді набагато легше грати".

Знали, що буде тяжко і треба буде терпіти. Той характер, який ми показуємо, — не поодинокий випадок. Це стиль життя. Знімаю кепку перед командою, величезний респект. Я отримую задоволення, коли бачу, як вони б'ються. Це не демагогія і не порожні слова – Україна, це для тебе”, — розповів Ігор Йовичевич.

Характер українських футболістів

Наставник "Шахтаря" визнав, що його команді було важко у першому таймі, проте після перерви українські футболісти продемонстрували характер та силу волі.

"Після перерви й в додатковий час ми зіграли на такому рівні, на такій солідності, що я не можу знайти слів, крім подякувати команді за те, що ми віддали всі сили на поле.

Це Божа нагорода за нашу працю, яку ми показуємо. Хотілося б, щоби ви пишалися нами. Йдемо далі. Треба відпочити", — додав Ігор Йовичевич.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться вже сьогодні. Потенційні суперники "гірників" - це команди, які раніше виграли свої групи: "Арсенал", "Бетіс", "Юніон Сент-Жилль", "Реал Сосьєдад", Фейєнорд", "Фрайбург" і "Ференцварош".

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