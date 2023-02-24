Ігор Йовичевич розповів, як Шахтар зумів перемогти Ренн у серії пенальті

"Це для тебе, Україно": тренер "Шахтаря" не cтримав емоції після матчу з "Ренном"
Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич поділився думкою про вихід своєї команди до 1/8 Ліги Європи.
У 1/16 турніру "гірники" пройшли "Ренн" у серії пенальті, нагадує офіційний сайт клубу.
-
"Почалося вторгнення": голова Держприкордонслужби розповів про перше sms Зеленському про війну
-
Перемога "Шахтаря" та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи: хто пройшов далі
-
ЄС планує продовжити пільги для українського імпорту: на який термін запропонують
-
Все пішло шкереберть: у ЗМІ розповіли, як путін таємно готував вторгнення в Україну
-
ООН підтримала Україну в річницю початку війни: хто опинився у "таборі росії" і що означає цей документ
-
До роковин початку війни ЗСУ знищили майже тисячу окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф
-
ЗМІ пишуть про 2-мільярдний пакет військової допомоги від США: чим він відрізняється від попередніх
-
Купатимуться в грошах: які знаки зодіаку приречені на фінансовий успіх до кінця лютого
-
"Ми стоїмо рік і знаємо — за кожне завтра треба битися": звернення Президента до роковин вторгнення
-
"Основа нашої стійкості — люди": Залужний в річницю війни подякував українцям
"Шахтар" та "Ренн" обмінялися домашніми перемогами з однаковим рахунком 2:1. Свій вирішальний гол у поєдинку у відповідь "гірники" забили за хвилину до фінального свистка арбітра.
🤩 Ці емоції! 🧡 Мі - "Шахтар"! ⚒ #Shakhtar #UEL pic.twitter.com/w10loEVKbF— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023
Вольовий успіх "Шахтаря"
У серії пенальті героєм став голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін. Молодий футболіст відбив відразу три удари у виконанні французьких футболістів. Вирішальний "постріл" опинився на рахунку новачка "гірників" Кевіна Келсі.
"Ми знали, що буде дуже важкий матч із "Ренном". Атмосфера на стадіоні була чудовою. Мрію, щоб наші вболівальники підтримували нас на нашому стадіоні, тоді набагато легше грати".
Знали, що буде тяжко і треба буде терпіти. Той характер, який ми показуємо, — не поодинокий випадок. Це стиль життя. Знімаю кепку перед командою, величезний респект. Я отримую задоволення, коли бачу, як вони б'ються. Це не демагогія і не порожні слова – Україна, це для тебе”, — розповів Ігор Йовичевич.
🧡 𝙏𝙃𝙄𝙎 𝙄𝙎 𝙎𝙃𝘼𝙆𝙃𝙏𝘼𝙍! ⚒— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 24, 2023
⠀ #Shakhtar #UEL @ EuropaLeague pic.twitter.com/8D7GshMbpN
Характер українських футболістів
Наставник "Шахтаря" визнав, що його команді було важко у першому таймі, проте після перерви українські футболісти продемонстрували характер та силу волі.
"Після перерви й в додатковий час ми зіграли на такому рівні, на такій солідності, що я не можу знайти слів, крім подякувати команді за те, що ми віддали всі сили на поле.
Це Божа нагорода за нашу працю, яку ми показуємо. Хотілося б, щоби ви пишалися нами. Йдемо далі. Треба відпочити", — додав Ігор Йовичевич.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться вже сьогодні. Потенційні суперники "гірників" - це команди, які раніше виграли свої групи: "Арсенал", "Бетіс", "Юніон Сент-Жилль", "Реал Сосьєдад", Фейєнорд", "Фрайбург" і "Ференцварош".
Нагадаємо, Ліонель Мессі та Роберт Левандовський можуть розпочати наступний сезон у складі однієї команди, і йдеться не про "Барселону".
Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик зазнав жорсткої критики через відсутність результативних дій у складі лондонської команди.
Захисник "Борнмуту" Ілля Забарний вийде на поле не раніше квітня цього року. Це стало відомо після поглибленого медичного обстеження футболіста.