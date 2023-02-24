Определились все участники 1/8 Лиги Конференций

Украинский "Днепр-1" не сумел квалифицироваться в 1/8 Лиги Конференций. Команда Александра Кучера сыграла вничью с АЕКом, который и прошел в следующую стадию еврокубков.

К киприотам присоединились еще семь команд, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинский "Днепр-1" сыграл дома вничью с АЕКом (0:0) в 1/16 Лиги Конференций. Команде Александра Кучера удалось не проиграть сопернику из Ларнаки в первый раз за четыре поединка в этом сезоне, но дальше прошли киприоты.

Помимо АЕКа в 1/8 Лиги Конференций вышли бельгийские "Андерлехт" и "Гент", молдавский "Шериф", итальянские "Лацио" и "Фиорентина", швейцарский "Базель" и польский "Лех".

В матчах 1/16 не участвовали турецкие "Истанбул" и "Сивасспор", английский "Вест Хэм", испанский "Вильярреал", французская "Ницца", нидерландский АЗ, шведский "Юргорден" и братиславский "Слован". Эти команды выиграли свои квартеты на групповом этапе.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций состоится 24 февраля в 14.00.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи

"Днепр-1" (Украина) — АЕК (Ларнака, Кипр) — 0:0 (Первый матч — 0:1)

"Андерлехт" (Бельгия) — "Лудогорец" (Болгария) — 2:1 (Первый матч — 0:1)

Голы: Руссо, 13 (автогол), Версхарен, 68 — Тьяго, 71

Серия пенальти — 3:0

"Партизан" (Сербия) — "Шериф" (Молдова) — 1:3 (Первый матч – 1:0)

Голы: Мэниг, 13 — Бадоло, 22 (пенальти), Диоп, 45+1, 47

"Клуж" (Румыния) – "Лацио" (Италия) — 0:0 (Первый матч — 0:1)

"Базель" (Швейцария) — "Трабзонспор" (Турция) — 2:0 (Первый матч — 0:1)

Голы: Амдуни, 13, Зечири, 76

"Гент" (Бельгия) — "Карабах" (Азербайджан) — 1:0 (Первый матч — 0:1)

Гол: Орбан, 74

Серия пенальти — 5:3

"Лех" (Польша) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 1:0 (Первый матч — 0:0)

Гол: Исхак, 63

"Фиорентина" (Италия) — "Брага" (Португалия) — 3:2 (Первый матч — 4:0)

Голы: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Артур, 83 — Кастру, 16, Джало, 34

Напомним, определились все участники 1/8 Лиги Европы. Среди них оказался и донецкий "Шахтер", который сумел пройти французский "Ренн".