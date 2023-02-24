Определились все участники 1/8 Лиги Конференций

Вылет "Днепра-1" и другие результаты матчей 1/16 Лиги Конференций
Украинский "Днепр-1" не сумел квалифицироваться в 1/8 Лиги Конференций. Команда Александра Кучера сыграла вничью с АЕКом, который и прошел в следующую стадию еврокубков.
К киприотам присоединились еще семь команд, сообщает портал Новини.LIVE.
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Украинский "Днепр-1" сыграл дома вничью с АЕКом (0:0) в 1/16 Лиги Конференций. Команде Александра Кучера удалось не проиграть сопернику из Ларнаки в первый раз за четыре поединка в этом сезоне, но дальше прошли киприоты.
Помимо АЕКа в 1/8 Лиги Конференций вышли бельгийские "Андерлехт" и "Гент", молдавский "Шериф", итальянские "Лацио" и "Фиорентина", швейцарский "Базель" и польский "Лех".
В матчах 1/16 не участвовали турецкие "Истанбул" и "Сивасспор", английский "Вест Хэм", испанский "Вильярреал", французская "Ницца", нидерландский АЗ, шведский "Юргорден" и братиславский "Слован". Эти команды выиграли свои квартеты на групповом этапе.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Конференций состоится 24 февраля в 14.00.
Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи
"Днепр-1" (Украина) — АЕК (Ларнака, Кипр) — 0:0 (Первый матч — 0:1)
"Андерлехт" (Бельгия) — "Лудогорец" (Болгария) — 2:1 (Первый матч — 0:1)
Голы: Руссо, 13 (автогол), Версхарен, 68 — Тьяго, 71
Серия пенальти — 3:0
"Партизан" (Сербия) — "Шериф" (Молдова) — 1:3 (Первый матч – 1:0)
Голы: Мэниг, 13 — Бадоло, 22 (пенальти), Диоп, 45+1, 47
"Клуж" (Румыния) – "Лацио" (Италия) — 0:0 (Первый матч — 0:1)
"Базель" (Швейцария) — "Трабзонспор" (Турция) — 2:0 (Первый матч — 0:1)
Голы: Амдуни, 13, Зечири, 76
"Гент" (Бельгия) — "Карабах" (Азербайджан) — 1:0 (Первый матч — 0:1)
Гол: Орбан, 74
Серия пенальти — 5:3
"Лех" (Польша) — "Буде-Глимт" (Норвегия) — 1:0 (Первый матч — 0:0)
Гол: Исхак, 63
"Фиорентина" (Италия) — "Брага" (Португалия) — 3:2 (Первый матч — 4:0)
Голы: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Артур, 83 — Кастру, 16, Джало, 34
Напомним, определились все участники 1/8 Лиги Европы. Среди них оказался и донецкий "Шахтер", который сумел пройти французский "Ренн".