Визначились усі учасники 1/8 Ліги Конференцій

Український "Дніпро-1" не зумів кваліфікуватися до 1/8 Ліги Конференцій. Команда Олександра Кучера зіграна внічию з АЕКом, який і пройшов наступну стадію єврокубків.

До кіпріотів приєдналися ще сім команд, повідомляє портал Новини.LIVE.

Український "Дніпро-1" зіграв удома внічию з АЕКом (0:0) у 1/16 Ліги Конференцій. Команді Олександра Кучера вдалося не програти супернику з Ларнаки вперше за чотири поєдинки цього сезону, але далі пройшли кіпріоти.

Крім АЕКу в 1/8 Ліги Конференцій вийшли бельгійські "Андерлехт" та "Гент", молдавський "Шериф", італійські "Лаціо" та "Фіорентина", швейцарський "Базель" та польський "Лех".

У матчах 1/16 не брали участь турецькі "Істанбул" та "Сівасспор", англійський "Вест Гем", іспанський "Вільярреал", французька "Ніцца", нідерландський АЗ, шведський "Юргорден" та братиславський "Слован". Ці команди виграли свої квартети на груповому етапі.

Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Конференцій відбудеться 24 лютого о 14.00.

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Матчі у відповідь

"Дніпро-1" (Україна) — АЕК (Ларнака, Кіпр) — 0:0 (Перший матч — 0:1)

"Андерлехт" (Бельгія) — "Лудогорець" (Болгарія) — 2:1 (Перший матч — 0:1)

Голи: Руссо, 13 (автогол), Версхарен, 68 — Тьяго, 71

Серія пенальті — 3:0

"Партизан" (Сербія) — "Шериф" (Молдова) — 1:3 (Перший матч — 1:0)

Голи: Меніг, 13 — Бадоло, 22 (пенальті), Діоп, 45+1, 47

"Клуж" (Румунія) — "Лаціо" (Італія) — 0:0 (Перший матч — 0:1)

"Базель" (Швейцарія) — "Трабзонспор" (Туреччина) — 2:0 (Перший матч — 0:1)

Голи: Амдуні, 13, Зечірі, 76

"Гент" (Бельгія) — "Карабах" (Азербайджан) — 1:0 (Перший матч - 0:1)

Гол: Орбан, 74

Серія пенальті — 5:3

"Лех" (Польща) — "Буде-Глімт" (Норвегія) — 1:0 (Перший матч — 0:0)

Гол: Ісхак, 63

"Фіорентина" (Італія) — "Брага" (Португалія) — 3:2 (Перший матч — 4:0)

Голи: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Артур, 83 — Кастру, 16, Джало, 34

Нагадаємо, визначились усі учасники 1/8 Ліги Європи. Серед них був і донецький "Шахтар", який зумів пройти французький "Ренн".