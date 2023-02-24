Визначились усі учасники 1/8 Ліги Конференцій

Виліт "Дніпра-1" та інші результати матчів 1/16 Ліги Конференцій
Український "Дніпро-1" не зумів кваліфікуватися до 1/8 Ліги Конференцій. Команда Олександра Кучера зіграна внічию з АЕКом, який і пройшов наступну стадію єврокубків.
До кіпріотів приєдналися ще сім команд, повідомляє портал Новини.LIVE.
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Перемога "Шахтаря" та результати всіх матчів 1/16 Ліги Європи: хто пройшов далі
Український "Дніпро-1" зіграв удома внічию з АЕКом (0:0) у 1/16 Ліги Конференцій. Команді Олександра Кучера вдалося не програти супернику з Ларнаки вперше за чотири поєдинки цього сезону, але далі пройшли кіпріоти.
Крім АЕКу в 1/8 Ліги Конференцій вийшли бельгійські "Андерлехт" та "Гент", молдавський "Шериф", італійські "Лаціо" та "Фіорентина", швейцарський "Базель" та польський "Лех".
У матчах 1/16 не брали участь турецькі "Істанбул" та "Сівасспор", англійський "Вест Гем", іспанський "Вільярреал", французька "Ніцца", нідерландський АЗ, шведський "Юргорден" та братиславський "Слован". Ці команди виграли свої квартети на груповому етапі.
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Конференцій відбудеться 24 лютого о 14.00.
Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Матчі у відповідь
"Дніпро-1" (Україна) — АЕК (Ларнака, Кіпр) — 0:0 (Перший матч — 0:1)
"Андерлехт" (Бельгія) — "Лудогорець" (Болгарія) — 2:1 (Перший матч — 0:1)
Голи: Руссо, 13 (автогол), Версхарен, 68 — Тьяго, 71
Серія пенальті — 3:0
"Партизан" (Сербія) — "Шериф" (Молдова) — 1:3 (Перший матч — 1:0)
Голи: Меніг, 13 — Бадоло, 22 (пенальті), Діоп, 45+1, 47
"Клуж" (Румунія) — "Лаціо" (Італія) — 0:0 (Перший матч — 0:1)
"Базель" (Швейцарія) — "Трабзонспор" (Туреччина) — 2:0 (Перший матч — 0:1)
Голи: Амдуні, 13, Зечірі, 76
"Гент" (Бельгія) — "Карабах" (Азербайджан) — 1:0 (Перший матч - 0:1)
Гол: Орбан, 74
Серія пенальті — 5:3
"Лех" (Польща) — "Буде-Глімт" (Норвегія) — 1:0 (Перший матч — 0:0)
Гол: Ісхак, 63
"Фіорентина" (Італія) — "Брага" (Португалія) — 3:2 (Перший матч — 4:0)
Голи: Мандрагора, 37, Сапонара, 58, Артур, 83 — Кастру, 16, Джало, 34
Нагадаємо, визначились усі учасники 1/8 Ліги Європи. Серед них був і донецький "Шахтар", який зумів пройти французький "Ренн".