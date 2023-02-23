Днепр-1 сыграл вничью с АЕКом и вылетел из Лиги Конференций

Без Довбика команда Кучера не сумела забить гол киприотам

В ответном поединке 1/16 Лиги Конференций "Днепр-1" принял в словацком Кошице АЕК из Ларнаки. Первый матч завершился минимальной победой киприотов.

Лучший бомбардир групповой стадии турнира Артем Довбик не смог выйти на поле из-за повреждения голеностопа, сообщают Новини.LIVE.

В текущем сезоне эти соперники провели друг с другом уже четвертый поединок. Три предыдущих матча завершились победами АЕКа с общим счетом 6:1. Киприоты выбили днепрян из квалификации Лиги Европы, а неделю назад обыграли команду Александра Кучера и в 1/16 Лиги Конференций.

"Днепр-1" — АЕК — 0:0 (0:0)

"Днепр-1": Валеф — Хайнер (Когут, 72), Сваток (капитан), Сарапий, Амаш — Рубчинский (Танчик, 46), Бабенко — Бланко (Кононов, 90), Пихаленок, Жоан Пеглоу (Назаренко, 84) — Гуцуляк.

Тренер: Александр Кучер.

АЕК: Пирич — Росалес, Миличевич, Томович (капитан), Гарсия — Понс (Гонсалес, 90+1), Луиш Густаву — Фараж (Николич, 83), Ойер (Мамас, 83), Яколиш (Касас, 74) — Лопеш (Энглезу, 90+1).

Тренер: Хосе Луис Ольтра.

Подопечные Александра Кучера очень активно начали первый тайм. Пихаленок вел за собой партнеров по команде. Он и сам бил по воротам соперника (Пирич несколько раз спасал АЕК от неприятностей), и ассистировал партнерам. На 10-й минуте Гуцуляк не дотянулся в чужой штрафной до мяча как раз после передачи Пихаленка.

Хозяева должны были конвертировать свое преимущество в забитый мяч, ведь на ударную позицию выходил даже Пеглоу. Но первый тайм так и завершился без голов. Более того, соперник едва не поймал украинскую команду на контратаке, но Валеф не терял бдительности.

В начале второй половины матча гостям удалось ненадолго отодвинуть игру от своих ворот. Однако было видно, что команда Ольтры играет "по счету" первого поединка. Киприотов вполне устраивала ничья, а потому они не очень активно атаковали.

"Днепр-1" неоднократно мог наказать соперника за такое отношение к игре, но команде не хватало забивного форварда. На 72-й минуте Гуцуляк не смог забить из выгодной позиции после передачи от Пеглоу. Три минуты спустя Алексей уже протолкнул мяч мимо голкипера АЕКа за пределами штрафной гостей, но вместо удара по воротам решил упасть. Арбитр не оценил этот номер и продемонстрировал украинцу желтую карточку за симуляцию.

Футболисты "Днепра-1" создали еще несколько моментов, но так и не сумели забить такой необходимый команде гол. Украинская команда выбыла из Лиги Конференций и теперь сосредоточиться на борьбе за чемпионский титул в УПЛ.

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