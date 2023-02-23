Дніпро-1 зіграв унічию з АЕКом та вилетів із Ліги Конференцій

Без Довбика команда Кучера не зуміла забити гол кіпріотам

У поєдинку у відповідь 1/16 Ліги Конференцій "Дніпро-1" прийняв у словацькому Кошице АЕК із Ларнаки. Перший матч завершився мінімальною перемогою кіпріотів.

Найкращий бомбардир групової стадії турніру Артем Довбик не зміг вийти на поле через пошкодження гомілкостопу, повідомляють Новини.LIVE.

Цього сезону ці суперники провели один з одним вже четвертий поєдинок. Три попередні матчі завершилися перемогами АЕКу із загальним рахунком 6:1. Кіпріоти вибили дніпрян із кваліфікації Ліги Європи, а тиждень тому обіграли команду Олександра Кучера та до 1/16 Ліги Конференцій.

"Дніпро-1" - АЕК - 0:0 (0:0)

"Дніпро-1": Валеф — Хайнер (Когут, 72), Сваток (капітан), Сарапій, Амаш — Рубчинський (Танчик, 46), Бабенко — Бланко (Кононов, 90), Пихальонок, Жоан Пеглоу (Назаренко, 84) — Гуцуляк.

Тренер: Олександр Кучер.

АЕК: Піріч — Росалес, Мілічевич, Томович (капітан), Гарсія — Понс (Гонсалес, 90+1), Луїш Густаву — Фараж (Ніколич, 83), Ойєр (Мамас, 83), Яколіш (Касас, 74) — Лопеш (Енглезу, 90+1).

Тренер: Хосе Луїс Ольтра.

Підопічні Олександра Кучера дуже активно розпочали перший тайм. Пихальонок вів за собою партнерів по команді. Він і сам бив по воротах суперника (Піріч кілька разів рятував АЕК від неприємностей), і асистував партнерам. На 10-й хвилині Гуцуляк не дотягнувся в чужому штрафному майданчику до м'яча якраз після передачі Пихальонка.

Господарі мали конвертувати свою перевагу в забитий м'яч, адже на ударну позицію виходив навіть Пеглоу. Але перший тайм так і завершився без голів. Ба більше — суперник мало не впіймав українську команду на контратаці, але Валеф не втрачав пильності.

На початку другої половини матчу гостям вдалося ненадовго відсунути гру від своїх воріт. Проте було видно, що команда Ольтри грає "за рахунком" першого поєдинку. Кіпріотів цілком влаштовувала нічия, тому вони не дуже активно атакували.

"Дніпро-1" неодноразово міг покарати суперника за таке ставлення до гри, але команді не вистачало забивного форварда. На 72-й хвилині Гуцуляк не зміг забити із вигідної позиції після передачі від Пеглоу. Через три хвилини Олексій уже проштовхнув м'яч повз голкіпера АЕКа за межами штрафного гостей, але замість удару по воротах вирішив впасти. Арбітр не оцінив цей номер та продемонстрував українцеві жовту картку за симуляцію.

Футболісти "Дніпра-1" створили ще кілька моментів, але так і не зуміли забити таку необхідну команду гол. Українська команда вибула з Ліги Конференцій і наразі зосередиться на боротьбі за чемпіонський титул в УПЛ.

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