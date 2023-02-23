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Последний шанс для лидера УПЛ в еврокубках: анонс матча Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК

23 февраля 2023 10:59
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Чем Днепр-1 удивит АЕК из Ларнаки в ответном матче 1/16 Лиги Конференций
Подопечным Александра Кучера необходимо отыграться после минимального поражения в гостях
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В ответном матче 1/16 Лиги Конференций украинский "Днепр-1" примет АЕК из Ларнаки. Шансы на выход в следующую стадию турнира у команды Александра Кучера невелики. 

Это будет уже четвертая встреча украинской и кипрской команды в сезоне 2022/2023, сообщает портал Новини.LIVE

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СК "Днепр-1" и АЕК встретятся в четвертый раз менее, чем за год. Абсолютное преимущество в этом противостоянии на счету команды Хосе Луиса Ольтры. Сначала киприоты выбили украинцев из квалификации Лиги Европы, а неделю назад обыграли подопечных Александра Кучера в Лиге Конференций. Общий счет по голам в этой дуэли 6:1. Звучит безнадежно, но так ли это на самом деле? 

Где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК 

В четверг, 23 февраля, украинский "Днепр-1" на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в Кошице, Словакия, примет кипрский АЕК. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени. Главным арбитром поединка назначен Андрис Трейманис из Латвии. 

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч "Днепр-1" — АЕК онлайн. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и "Воля".

Анонс матча "Днепр-1" — АЕК  

Неделю назад подопечные Александра Кучера возобновили программу официальных матчей после традиционной для украинских команд трехмесячной паузы. Получилось плохо. Лидер чемпионата Украины и главный претендент на чемпионство уступил обладателю первой строчки высшей лиги Кипра со счетом 0:1. 

Для "Днепра" игра киприотов стала откровением. Украинские футболисты не смогли ничего противопоставить кроссам, стандартам, вертикальным передачам и переходной фазе соперника. Команда Ольтры нанесла в два раза больше ударов по воротам "Днепра-1". Забила только один мяч, да и тот после стандартного положения. Соперник воспользовался несыгранностью футболистов украинской команды. 

Победа над "Днепром" отняла у футболистов АЕКа много сил. После этого команда Ольтры в чемпионате Кипра проиграла на выезде АЕЛу со счетом 1:2. АПОЕЛ приблизился к лидеру на расстоянии одного очка. И тут уже футболистам кипрской команды нужно решить, стоит ли стараться ради прохождения в 1/8 Лиги Конференций. Скорее всего, АЕК будет действовать по ситуации. "Днепру" надо забить быстрый гол, а лучше два. И после этого сопротивление соперника может угаснуть. Но хватит ли украинской команде сил для этого? Особенно в свете вероятного отсутствия Артема Довбика. 

Напомним, форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о преодолении игрового кризиса. Бельгиец забил уже во втором матче подряд и не собирается останавливаться. 

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму. 

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