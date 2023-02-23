Чем Днепр-1 удивит АЕК из Ларнаки в ответном матче 1/16 Лиги Конференций

Подопечным Александра Кучера необходимо отыграться после минимального поражения в гостях

В ответном матче 1/16 Лиги Конференций украинский "Днепр-1" примет АЕК из Ларнаки. Шансы на выход в следующую стадию турнира у команды Александра Кучера невелики.

Это будет уже четвертая встреча украинской и кипрской команды в сезоне 2022/2023, сообщает портал Новини.LIVE.

СК "Днепр-1" и АЕК встретятся в четвертый раз менее, чем за год. Абсолютное преимущество в этом противостоянии на счету команды Хосе Луиса Ольтры. Сначала киприоты выбили украинцев из квалификации Лиги Европы, а неделю назад обыграли подопечных Александра Кучера в Лиге Конференций. Общий счет по голам в этой дуэли 6:1. Звучит безнадежно, но так ли это на самом деле?

Где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Конференций "Днепр-1" — АЕК

В четверг, 23 февраля, украинский "Днепр-1" на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в Кошице, Словакия, примет кипрский АЕК. Начало матча запланировано на 19:45 по киевскому времени. Главным арбитром поединка назначен Андрис Трейманис из Латвии.

Наша команда завершила тренувальний тиждень між матчами з АЕКом традиційним заняттям на полі Кошицької футбольної арени. Газон дуже доброї якості витримав щоденні тренування та сьогодні передматчеві вправи обох команд.https://t.co/3A7kbcMzmQ — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 22, 2023

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч "Днепр-1" — АЕК онлайн. Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и "Воля".

Анонс матча "Днепр-1" — АЕК

Неделю назад подопечные Александра Кучера возобновили программу официальных матчей после традиционной для украинских команд трехмесячной паузы. Получилось плохо. Лидер чемпионата Украины и главный претендент на чемпионство уступил обладателю первой строчки высшей лиги Кипра со счетом 0:1.

Триває продаж квитків на матч Ліги Конференцій #Дніпро1 - АЕК.

Гра відбудеться на Кошицькій футболовій арені завтра, 23 лютого о 18:45 CET (19:45 за київським часом).

Каси стадіону за адресою Pri Prachárni, 13 працюватимуть сьогодні з 16:00 до 20:00 та у

завтра з 16:30 до 19:30 pic.twitter.com/cThnwpN7Ag — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 22, 2023

Для "Днепра" игра киприотов стала откровением. Украинские футболисты не смогли ничего противопоставить кроссам, стандартам, вертикальным передачам и переходной фазе соперника. Команда Ольтры нанесла в два раза больше ударов по воротам "Днепра-1". Забила только один мяч, да и тот после стандартного положения. Соперник воспользовался несыгранностью футболистов украинской команды.

Победа над "Днепром" отняла у футболистов АЕКа много сил. После этого команда Ольтры в чемпионате Кипра проиграла на выезде АЕЛу со счетом 1:2. АПОЕЛ приблизился к лидеру на расстоянии одного очка. И тут уже футболистам кипрской команды нужно решить, стоит ли стараться ради прохождения в 1/8 Лиги Конференций. Скорее всего, АЕК будет действовать по ситуации. "Днепру" надо забить быстрый гол, а лучше два. И после этого сопротивление соперника может угаснуть. Но хватит ли украинской команде сил для этого? Особенно в свете вероятного отсутствия Артема Довбика.

Напомним, форвард "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о преодолении игрового кризиса. Бельгиец забил уже во втором матче подряд и не собирается останавливаться.

Форвард "Днепра-1" Артем Довбик может не сыграть в ответном матче Лиги Конференций против АЕКа. Футболист получил травму.