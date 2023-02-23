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Останній шанс для лідера УПЛ у єврокубках: анонс матчу Ліги Конференцій "Дніпро-1" — АЕК

23 лютого 2023 10:59
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Чим Дніпро-1 здивує АЕК з Ларнаки у матчі-відповіді 1/16 Ліги Конференцій
Підопічним Олександра Кучера необхідно відігратися після мінімальної поразки в гостях
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У матчі-відповіді 1/16 Ліги Конференцій український "Дніпро-1" прийме АЕК з Ларнаки. Шанси на вихід у наступну стадію турніру команди Олександра Кучера невеликі.

Це буде вже четверта зустріч української та кіпрської команди у сезоні 2022/2023, повідомляє портал Новини.LIVE.

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СК "Дніпро-1" та АЕК зустрінуться вчетверте менше, ніж за рік. Абсолютна перевага у цьому протистоянні на рахунку команди Хосе Луїса Ольтри. Спочатку кіпріоти вибили українців із кваліфікації Ліги Європи, а тиждень тому обіграли підопічних Олександра Кучера у Лізі Конференцій. Загальний рахунок по голах у цій дуелі 6:1. Звучить безнадійно, але чи це так насправді?

Де і коли дивитись матч 1/16 Ліги Конференцій "Дніпро-1" — АЕК

У четвер, 23 лютого, український "Дніпро-1" на стадіоні "Кошицька футбольна арена" у Кошиці, Словаччина прийме кіпрський АЕК. Початок матчу запланований на 19:45 за київським часом. Головним арбітром поєдинку призначено Андріса Трейманіса з Латвії.

Вболівальники в Україні зможуть переглянути матч "Дніпро-1" — АЕК онлайн. Пряму трансляцію поєдинку покажуть OTT-платформи MEGOGO та "Воля".

Анонс матчу "Дніпро-1" — АЕК

Тиждень тому підопічні Олександра Кучера відновили програму офіційних матчів після традиційної для українських команд тримісячної паузи. Вийшло погано. Лідер чемпіонату України та головний претендент на чемпіонство поступився володареві першого рядка вищої ліги Кіпру з рахунком 0:1.

Для "Дніпра" гра кіпріотів стала одкровенням. Українські футболісти не змогли нічого протиставити кросам, стандартам, вертикальним передачам та перехідній фазі суперника. Команда Ольтри завдала вдвічі більше ударів по воротах "Дніпра-1". Забила лише один м'яч та й той після стандартного положення. Суперник скористався незіграністю футболістів української команди.

Перемога над "Дніпром" забрала у футболістів АЕКа багато сил. Після цього команда Ольтри у чемпіонаті Кіпру програла на виїзді АЕЛу з рахунком 1:2. АПОЕЛ наблизився до лідера на відстані одного очка. І тут уже футболістам кіпрської команди треба вирішити, чи варто намагатися заради проходження до 1/8 Ліги Конференцій. Швидше за все, АЕК діятиме за ситуацією. "Дніпру" треба забити швидкий гол, а краще два. І після цього опір суперника може згаснути. Але чи вистачить українській команді сил для цього? Особливо у світлі ймовірної відсутності Артема Довбика.

Нагадаємо, форвард "Інтера" Ромелу Лукаку розповів про подолання ігрової кризи. Бельгієць забив уже у другому матчі поспіль і не збирається зупинятися.

Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик може не зіграти у матчі-відповіді Ліги Конференцій проти АЕКу. Футболіст зазнав травми.

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