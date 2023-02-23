Ромелу Лукаку рассказал о преодолении кризиса

"Я справился с трудностями": Лукаку оценил свой гол в ворота "Порту" в ЛЧ
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку прокомментировал победу "Интера" над "Порту" в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.
Бельгиец стал автором единственного гола в поединке, напоминает официальный сайт УЕФА.
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Виктор Цыганков рассказал, как помогает украинским беженцам
Гол Ромелу Лукаку оказался победным для "Интера" в сложном матче 1/8 Лиги чемпионов против "Порту". "Драконы" продержались на "Джузеппе Меацца" почти до финального свистка, но в конце встречи остались в меньшинстве. Незадолго до финального свистка бельгиец реализовал одну из своих голевых возможностей.
Thank you and good night, everyone 🖤💙#InterPorto #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/D1nFavHDIt— Inter (@Inter_en) February 23, 2023
Лукаку набрал хорошую форму
На прошлых выходных Ромелу Лукаку преодолел длительную безголевую серию, которая началась еще в октябре 2022 года. Он забил в ворота "Удинезе" (3:1) и помог "Интеру" добиться уверенной победы. Через несколько дней после этого бельгиец стал героем еврокубкового поединка.
"Для "Интера" было очень важно победить в этом матче. Нам надо было забить и второй мяч, но не все получилось. Однако даже минимальная победа стала хорошим результатом накануне ответного поединка.
Позади у меня несколько очень сложных месяцев. Но я уже полностью в строю и готов помогать команде ради достижения наших общих целей. Победы "Интера" всегда будут стоять для меня на первом месте", — заявил Ромелу Лукаку.
Напомним, Виктор Цыганков рассказал о благотворительной инициативе "Жироны". Испанский клуб помогает украинским беженцам, а полузащитник стал лицом этой миссии.
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