Виктор Цыганков рассказал, как помогает украинским беженцам
Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков после переезда в Испанию активно помогает соотечественникам в этой стране. Футболист присоединился к инициативе "Жироны", которая занимается вопросами украинских беженцев.
Полузащитник рассказал в интервью Instagram-аккаунту испанского клуба о том, что именно делает "Жирона" для украинцев.
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25-летний Виктор Цыганков в начале 2023 года покинул "Динамо" и присоединился к испанской "Жироне". Хавбек уже открыл счет голам и результативным передачам в составе своего нового клуба.
Помощь Цыганкова
Вне футбольного поля Цыганков активно занимается помощью украинским беженцам. Он участвует в благотворительной программе, организованной каталонским клубом.
"Мне повезло получить возможность играть в "Жироне", попробовать проявить себя в одном из лучших чемпионатов Европы. И я действительно рад тому, что у нас с женой есть возможность помочь беженцам из Украины.
Это здорово, что "Жирона" заботиться об украинцах, которые нуждаются в помощи. Благотворительные инициативы клуба очень помогают многим людям", — рассказал Виктор Цыганков.
Инициатива "Жироны"
Футболист отметил, что в "Жироне" активно помогают не только украинским семьям, но даже нуждающимся в опеке животным, которые пострадали в результате военных действий. Цыганков поблагодарил свой новый клуб и заверил, что продолжит помогать соотечественникам.
"Для всей Украины настали трудные времена. Очень важно, что нас не оставили наедине с проблемами. Многие люди сопереживают украинцам, заботятся о них. И я благодарен "Жироне" за все, что этот клуб делает для моей страны", — добавил Виктор Цыганков.
Напомним, во втором матче этого игрового вечера "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Лейпцигом". Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола не провел в поединке ни одной замены, хотя ему было, кем усилить атаку.
Форвард сборной Украины Артем Довбик может пропустить ответный поединок 1/16 Лиги Конференций против АЕКа. Лидер "Днепра-1" получил травму, о сроках его возвращения на поле пока ничего не известно.