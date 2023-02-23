Гвардиола похвалил себя после ничьей Манчестер Сити в 1/8 Лиги чемпионов

"Я хороший тренер": Хосеп Гвардиола отреагировал на ничью "Ман Сити" в Лейпциге
Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с немецким "Лейпцигом" (1:1) в выездном матче 1/8 Лиги чемпионов.
Наставник считает, что у его команды высокие шансы на выход в четвертьфинал турнира, сообщает Marca.
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"Манчестер Сити" первым открыл счет на поле "Лейпцига", но подопечные Марко Розе лучше провели второй тайм и сумели избежать поражения.
All to play for in the 2nd leg. Thank you to all our traveling fans 🔵 #mancity #UCL pic.twitter.com/pmMAITgpg2— Erling Haaland (@ErlingHaaland) February 22, 2023
Упущенная возможность
Хосеп Гвардиола не сделал в этом матче ни одной замены. На скамейке запасных английской команды весь матч просидели такие футболисты, как Фил Фоден и Хулиан Альварес, которые могли бы усилить игру "Сити".
"У каждого тренера есть возможность сделать пять замен в матче. Но это не значит, что каждый раз необходимо пользоваться этим правилом. Считаю, что я достаточно хороший тренер, чтобы сам решать, что надо делать", — заявил Хосеп Гвардиола.
Гвардиола не хотел проигрывать
Наставник остался в целом доволен игрой своих подопечных. Он напомнил, что из-за травм "Манчестер Сити" не смогли помочь сразу несколько футболистов.
"Лейпциг" во многом сыграл лучше, чем "Манчестер Сити". Это очень быстрая команда, в этом мы не могли конкурировать с немцами. Пожалуй, кроме Уокера и Холанда.
Нам нужно контролировать ситуацию, как было в первом тайме. У нас были моменты из ниоткуда, наши стандартные положения были близки к тому, чтобы дать нам преимущество в несколько мячей. Но вообще у меня не было больших ожиданий от этого матча. Я не думал о том, чтобы выйти и выиграть со счетом 4:0. Не хотелось проигрывать в Лейпциге, любой другой результат был приемлемым", — заявил Хосеп Гвардиола.
Специалист напомним, что впереди ответный матч, который пройдет в Манчестере 14 марта. В нем и будет решена судьба путевки в четвертьфинал.
Напомним, в параллельном поединке 1/8 Лиги чемпионов "Интер" обыграл в Милане "Порту" со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил бельгиец Ромелу Лукаку.