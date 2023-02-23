Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Віктор Циганков розповів, як допомагає українським біженцям arrow

Віктор Циганков розповів, як допомагає українським біженцям

23 лютого 2023 08:14
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Віктор Циганков розповів, як допомагає українським біженцям
Футболіст бере участь у благодійній ініціативі іспанського клубу
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Віктор Циганков після переїзду до Іспанії активно допомагає землякам у цій країні. Футболіст приєднався до ініціативи "Жирони", яка опікується питаннями українських біженців.

Півзахисник розповів в інтерв'ю Instagram-акаунту іспанського клубу про те, що саме робить "Жирона" для українців.

Читайте також:

25-річний Віктор Циганков на початку 2023 року залишив "Динамо" та приєднався до іспанської "Жирони". Хавбек вже відкрив рахунок голам та результативним передачам у складі свого нового клубу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gerona FC (@gironafc)

Допомога Циганкова

Поза футбольним полем Циганков активно займається допомогою українським біженцям. Він бере участь у благодійній програмі, організованій каталонським клубом.

"Мені пощастило отримати можливість грати в "Жироні", спробувати проявити себе в одному з найкращих чемпіонатів Європи. І я справді радий тому, що ми з дружиною маємо можливість допомогти біженцям з України.

Це чудово, що "Жирона" дбатиме про українців, які потребують допомоги. Благодійні ініціативи клубу дуже допомагають багатьом людям", — розповів Віктор Циганков.

Віктор Циганков

Ініціатива "Жирони"

Футболіст зазначив, що в "Жироні" активно допомагають не тільки українським сім'ям, але навіть тваринам, які потребують опіки, які постраждали в результаті військових дій. Циганков подякував своєму новому клубу і запевнив, що продовжить допомагати землякам.

"Для всієї України настали важкі часи. Дуже важливо, що нас не залишили наодинці з проблемами. Багато людей співпереживають українцям, піклуються про них. І я вдячний "Жирону" за все, що цей клуб робить для моєї країни", — додав Віктор Циганков. 

Нагадаємо, у другому матчі цього ігрового вечора "Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Лейпцигом". Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола не провів у поєдинку жодної заміни, хоча йому було ким посилити атаку.

Форвард збірної України Артем Довбик може пропустити поєдинок у відповідь 1/16 Ліги Конференцій проти АЕКу. Лідер "Дніпра-1" отримав травму, про терміни його повернення на поле поки що нічого не відомо.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Оновлено

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Новина з фото

09:02 ​​​​​​​До України прибув прем'єр-міністр Іспанії: деталі його візиту

08:59 "Є деякі ознаки": у НАТО прокоментували дані про плани Китаю надавати військову допомогу рф

08:51 "Грали на рівні "Ман Сіті": тренер "Лейпцига" прокоментував нічию у матчі 1/8 Ліги чемпіонів

08:47 Рекордний пакет допомоги від МВФ у $16 млрд: рішення буде відоме до кінця березня

08:45 ​​​​​​​Перед роковинами початку війни путін заявив про підвищену увагу до ядерної тріади рф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:35 "Привітання від ЗСУ": в Маріуполі прогриміли нові вибухи

08:23 Вартість нафти впала до найнижчого рівня у лютому: що кажуть експерти

08:14 ​​​​​​​ЗСУ за добу знищили майже пів сотні одиниць російської бронетехніки: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф

08:11 На кордоні Таджикистану з Китаєм стався потужний землетрус: що відомо

08:05 ​​​​​​​Генасамблея ООН має ухвалити українську резолюцію щодо російського вторгнення, — Кулеба

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Новина з відео

17:45 Фанати Шакіри вигнали з ресторану Жерара Піке та його нову пасію: відео стало вірусним в мережі

Новина з відео

16:35 Цинізм зашкалює: у "Лужниках" перед виступом путіна заспівали українською пісню "Пливе кача"

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Новина з відео

15:04 Вимагав хабар за реєстрацію худоби: на Одещині судитимуть керівника ветеринарної дільниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:55 Австралія вперше відправить на "Євробачення" гурт: що підготували рокери для конкурсу

Новина з відео

13:45 На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Новина з відео

11:10 У Вінниці викрили вербувальника до ПВК "Вагнер": подробиці

Новина з відео

10:58 Ракетоносії рф можуть вийти на бойове чергування в будь-який момент, — Гуменюк

Новина з відео

10:48 Принц Гаррі та Меган Маркл відреагували на серію "Південного парку", в якій їх висміяли

Рік великої війни

08:00 І сміх і гріх: меми, які підтримували бойовий дух українців у війну

Рік великої війни

07:15 Житло яких українських знаменитостей знищила російська армія

Ексклюзив

19:50 "Кремль поставить хрест на Придністров’ї", — політолог Володимир Воля про можливе визнання росією незалежності ПМР

Рік великої війни

19:45 Як війна вдарила по добробуту українців

Ексклюзив

15:17 Вперше з весни в Маріуполі пролунали потужні вибухи, що стали шоком для окупантів: подробиці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Рік великої війни

08:55 Світові знаменитості, які приїхали в Україну під час повномасштабної війни

Ексклюзив

08:00 Усиновлення у війну: як зіркова родина Мірошниченків бореться з бюрократією заради дитини

Рік великої війни

08:00 Політична битва: як Україна "завоювала" Захід. Політолог Фесенко підбив підсумки

Рік великої війни

06:00 Українські реформи під час війни: які сфери зазнали найбільших змін в 2022 році

Ексклюзив

20:00 Життя стає дорожчим: на чому економлять одесити

Актуальне по темі

None 23 Лютий 09:02

​​​​​​​До України прибув прем'єр-міністр Іспанії: деталі його візиту

None 23 Лютий 08:59

"Є деякі ознаки": у НАТО прокоментували дані про плани Китаю надавати військову допомогу рф

None 23 Лютий 08:17

"Грали на рівні "Ман Сіті": тренер "Лейпцига" прокоментував нічию у матчі 1/8 Ліги чемпіонів

None 23 Лютий 09:01

Рекордний пакет допомоги від МВФ у $16 млрд: рішення буде відоме до кінця березня

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB