Віктор Циганков розповів, як допомагає українським біженцям
Півзахисник збірної України Віктор Циганков після переїзду до Іспанії активно допомагає землякам у цій країні. Футболіст приєднався до ініціативи "Жирони", яка опікується питаннями українських біженців.
Півзахисник розповів в інтерв'ю Instagram-акаунту іспанського клубу про те, що саме робить "Жирона" для українців.
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25-річний Віктор Циганков на початку 2023 року залишив "Динамо" та приєднався до іспанської "Жирони". Хавбек вже відкрив рахунок голам та результативним передачам у складі свого нового клубу.
Допомога Циганкова
Поза футбольним полем Циганков активно займається допомогою українським біженцям. Він бере участь у благодійній програмі, організованій каталонським клубом.
"Мені пощастило отримати можливість грати в "Жироні", спробувати проявити себе в одному з найкращих чемпіонатів Європи. І я справді радий тому, що ми з дружиною маємо можливість допомогти біженцям з України.
Це чудово, що "Жирона" дбатиме про українців, які потребують допомоги. Благодійні ініціативи клубу дуже допомагають багатьом людям", — розповів Віктор Циганков.
Ініціатива "Жирони"
Футболіст зазначив, що в "Жироні" активно допомагають не тільки українським сім'ям, але навіть тваринам, які потребують опіки, які постраждали в результаті військових дій. Циганков подякував своєму новому клубу і запевнив, що продовжить допомагати землякам.
"Для всієї України настали важкі часи. Дуже важливо, що нас не залишили наодинці з проблемами. Багато людей співпереживають українцям, піклуються про них. І я вдячний "Жирону" за все, що цей клуб робить для моєї країни", — додав Віктор Циганков.
Нагадаємо, у другому матчі цього ігрового вечора "Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Лейпцигом". Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола не провів у поєдинку жодної заміни, хоча йому було ким посилити атаку.
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