Ромелу Лукаку розповів про подолання кризи

"Я впорався з труднощами": Лукаку оцінив свій гол у ворота "Порту" у ЛЧ
Форвард збірної Бельгії Ромелу Лукаку прокоментував перемогу "Інтера" над "Порту" у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.
Бельгієць став автором єдиного голу у поєдинку, нагадує офіційний сайт УЄФА.
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Гол Ромелу Лукаку виявився переможним для "Інтера" у складному матчі 1/8 Ліги чемпіонів проти "Порту". "Дракони" протрималися на "Джузеппе Меацца" майже до фінального свистка, але наприкінці зустрічі залишились у меншості. Незадовго до фінального свистка бельгієць реалізував одну зі своїх гольових можливостей.
🖤💙 #InterPorto #UCL #ForzaInter pic.twitter.com/D1nFavHDIt— Inter (@Inter_en) February 23, 2023
Лукаку набрав гарної форми
Минулими вихідними Ромелу Лукаку подолав тривалу безгольову серію, яка розпочалася ще у жовтні 2022 року. Він забив у ворота "Удінезе" (3:1) і допоміг "Інтеру" здобути впевнену перемогу. За кілька днів після цього бельгієць став героєм єврокубкового поєдинку.
"Для "Інтера" було дуже важливо перемогти в цьому матчі. Нам треба було забити й другий м'яч, але не все вийшло. Однак навіть мінімальна перемога стала хорошим результатом напередодні поєдинку у відповідь.
Позаду у мене кілька дуже складних місяців. Але я повністю в строю і готовий допомагати команді заради досягнення наших спільних цілей. Перемоги "Інтера" завжди стоятимуть для мене на першому місці", — заявив Ромелу Лукаку.
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