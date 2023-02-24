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У матчі ПСВ проти Севільї вболівальник вибіг на поле і побився з голкіпером

24 лютого 2023 12:12
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Воротар Марко Дмитрович із Севільї побився на полі з уболівальником ПСВ
Марко Дмитрович зазнав нападу з боку хулігана
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

В одному з матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи стався неприємний інцидент. Уболівальник ПСВ Ейндховен вибіг на поле і напав на воротаря "Севільї".

Голкіперу іспанської команди довелося захищатися, повідомляє talkSport.

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31-річний Марко Дмитрович став жертвою агресивно налаштованого вболівальника під час матчу-відповіді 1/16 Ліги Європи між нідерландським ПСВ Ейндховен і Севільєю. Сербський голкіпер в останній момент дізнався, що вийде на поле. Це сталося через травму основного воротаря іспанської команди Ясіна Буну.

Напад на футболіста

Проте Дмитровичу довелося захищати як ворота, а й себе. Під час поєдинку на поле вибіг уболівальник, який цілеспрямовано накинувся на голкіпера "Севільї", вдаривши його в обличчя. Почалася бійка, під час якої футболісту вдалося втихомирити хулігана. Стюарди вивели вболівальника з поля.

ПСВ - Севілья

Поєдинок завершився перемогою ПСВ із рахунком 2:0. На 77 хвилині Люк Де Йонг забив перший гол, а на 90+5 хвилині вдалося відзначитися Фабіу Сілві. Цього не вистачило для виходу до наступного раунду турніру, оскільки тиждень тому ПСВ програв у "Севільї" з рахунком 0:3.

Велика ймовірність, що УЄФА покарає нідерландський клуб за поведінку вболівальника. Мотиви хулігану залишаються невідомими. Марко Дмитрович не сильно постраждав і не звертався по допомогу до медиків.

Нагадаємо, голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін відбив відразу три удари футболістів "Ренна" у післяматчевій серії пенальті. Це дозволило "гірникам" залишитися у єврокубках.

 

 

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