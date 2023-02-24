Где и когда смотреть жеребьевку 1/8 Лиги Европы и Лиги Конференций
Определились все участники 1/8 плей-офф в Лиге Европы и Лиге Конференций. После процедуры жеребьевки станут известны пары участников в этих еврокубковых турнирах.
Жеребьевка состоится уже 24 февраля, напоминает портал Новини.LIVE.
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В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций. Начало в 13.00 по киевскому времени.
Жеребьевка Лиги Европы
Соперником донецкого "Шахтера" станет кто-то из победителей групп Лиги Европы. В этом списке оказались лондонский "Арсенал", "Фенербахче", "Бетис", "Юнион Сент-Жиллуа", "Реал Сосьедад", "Фейеноорд", "Фрайбург" или "Ференцварош".
Несеяные команды: "Ювентус", "Байер", "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Севилья", "Шахтер", "Спортинг", "Унион" Берлин.
На этой стадии команды из одной национальной ассоциации не могут играть друг с другом. Поединки состоятся девятого и 16 марта.
Жеребьевка Лиги Конференций
Сразу после жеребьевки Лиги Европы узнают своих соперников и участники Лиги Конференций.
Сеяные команды: АЗ, "Вест Хэм", "Вильярреал", "Истанбул Башакшехир", "Ницца", "Сивасспор", "Слован" Братислава, "Юргорден".
Несеяные: АЕК Ларнака, "Андерлехт", "Базель", "Фиорентина", "Гент", "Лацио", "Лех", "Шериф".
Напомним, голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин отразил сразу три удара футболистов "Ренна" в послематчевой серии пенальти. Это позволило "горнякам" остаться в еврокубках.