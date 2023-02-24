Где и когда смотреть жеребьевку 1/8 Лиги Европы и Лиги Конференций

Уже сегодня "Шахтер" узнает соперника по 1/8 плей-офф Лиги Европы

Определились все участники 1/8 плей-офф в Лиге Европы и Лиге Конференций. После процедуры жеребьевки станут известны пары участников в этих еврокубковых турнирах.

Жеребьевка состоится уже 24 февраля, напоминает портал Новини.LIVE.

В пятницу, 24 февраля, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы и Лиги Конференций. Начало в 13.00 по киевскому времени.

Жеребьевка Лиги Европы

Соперником донецкого "Шахтера" станет кто-то из победителей групп Лиги Европы. В этом списке оказались лондонский "Арсенал", "Фенербахче", "Бетис", "Юнион Сент-Жиллуа", "Реал Сосьедад", "Фейеноорд", "Фрайбург" или "Ференцварош".

Несеяные команды: "Ювентус", "Байер", "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Севилья", "Шахтер", "Спортинг", "Унион" Берлин.

На этой стадии команды из одной национальной ассоциации не могут играть друг с другом. Поединки состоятся девятого и 16 марта.

Жеребьевка Лиги Конференций

Сразу после жеребьевки Лиги Европы узнают своих соперников и участники Лиги Конференций.

Сеяные команды: АЗ, "Вест Хэм", "Вильярреал", "Истанбул Башакшехир", "Ницца", "Сивасспор", "Слован" Братислава, "Юргорден".

Несеяные: АЕК Ларнака, "Андерлехт", "Базель", "Фиорентина", "Гент", "Лацио", "Лех", "Шериф".

Напомним, голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин отразил сразу три удара футболистов "Ренна" в послематчевой серии пенальти. Это позволило "горнякам" остаться в еврокубках.