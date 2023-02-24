Де і коли дивитися жеребкування 1/8 Ліги Європи та Ліги Конференцій

Вже сьогодні "Шахтар" дізнається суперника з 1/8 плей-офф Ліги Європи

Визначились усі учасники 1/8 плей-офф у Лізі Європи та Лізі Конференцій. Після процедури жеребкування стануть відомі пари учасників у цих єврокубкових турнірах.

Жеребкування відбудеться вже 24 лютого, нагадує портал Новини.LIVE.

У п'ятницю, 24 лютого, у швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи та Ліги Конференцій. Початок о 13.00 за київським часом.

Жеребкування Ліги Європи

Суперником донецького "Шахтаря" стане хтось із переможців груп Ліги Європи. У цьому списку опинилися лондонський "Арсенал", "Фенербахче", "Бетіс", "Юніон Сент-Жилле", "Реал Сосьєдад", "Феєноорд", "Фрайбург" або "Ференцварош".

Несіяні команди: "Ювентус", "Баєр", "Манчестер Юнайтед", "Рома", "Севілья", "Шахтар", "Спортинг", "Уніон" Берлін.

На цій стадії команди з однієї національної асоціації не можуть грати одна з одною. Поєдинки відбудуться дев'ятого та 16 березня.

Жеребкування Ліги Конференцій

Одразу після жеребкування Ліги Європи впізнають своїх суперників та учасники Ліги Конференцій.

Сіяні команди: АЗ, "Вест Гем", "Вільярреал", "Істанбул Башакшехір", "Ніцца", "Сівасспор", "Слован" Братислава, "Юргорден".

Несіяні: АЕК Ларнака, "Андерлехт", "Базель", "Фіорентина", "Гент", "Лаціо", "Лех", "Шериф".

Нагадаємо, голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін відбив відразу три удари футболістів "Ренна" у післяматчевій серії пенальті. Це дозволило "гірникам" залишитися у єврокубках.