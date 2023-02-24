Серхио Рамос показал, как поддерживает Украину

Испанский футболист продолжает помогать украинцам

Бывший капитан сборной Испании Серхио Рамос выразил поддержку Украине в годовщину полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Футболист "ПСЖ" уже год помогает украинским беженцам, сообщают Новини.LIVE.

36-летний Серхио Рамос практически с первых дней весны 2022 года помогает украинцам, которые пострадали из-за полномасштабной войны. Испанец, который выступает во французском клубе, организовал благотворительный фонд для поддержки украинцев. Он каждый месяц жертвует часть зарплаты для того, чтобы помочь совершенно незнакомым людям.

Помощь Серхио Рамоса

В годовщину полномасштабного российского вторжения Серхио Рамос выложил в социальных сетях фотографию, которая напоминает: война продолжается. На снимке испанец позирует в футболке с принтом картины "Надежда", нарисованной 15-летней украинской беженкой.

"Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтобы показать людям, как я горжусь своей прекрасной страной Украиной. Я хотела помочь людям, бежавшим от войны, вспомнить то прекрасное, что они оставили в Украине", — цитирует беженку Серхио Рамос.

Она, как и миллионы украинских детей и подростков, уже 365 дней страдает от последствий войны в своей стране.

"Патриция уехала из дома в Измаиле в мае 2022 года, оставив там бабушку, дедушку и друзей. 7,8 миллиона мальчиков и девочек, подобных ей, страдают от насилия, травм, потерь, разрушений и перемещений в течение года. Фонд Unicef предоставил помощь, но потребности все еще остаются. Мы можем продолжать помогать этим мальчикам и девочкам. Мы не можем о них забыть", — написал Серхио Рамос.

Напомним, в матче ПСВ — "Севилья" произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов.

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