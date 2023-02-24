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Гарначо поиздевался над Педри после победы "Манчестер Юнайтед" над "Барселоной"

24 февраля 2023 12:48
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Гарначо поиздевался над Педри после победы МЮ над Барселоной
Футболист "красных дьяволов" изобразил фирменный жест соперника
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Английский "Манчестер Юнайтед" обыграл каталонскую "Барселону" в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Подопечные Эрика Тен Хага вышли в следующую стадию турнира. 

После финального свистка один из футболистов "красных дьяволов" "потроллил" соперника, сообщает портал Новини.LIVE

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"Барселона" первой забила на "Олд Траффорд" — Роберт Левандовский реализовал пенальти. Однако во втором тайме "Манчестер Юнайтед" ответил сопернику голами в исполнении Фреда и Антони. "Красные дьяволы" победили дома со счетом 2:1 после выездной ничьей 2:2 неделю назад. Команда Эрика Тен Хага вышла в 1/8 Лиги Европы. 

Жест Гарначо

Важную роль в победе "МЮ" сыграли замены, которые сделал тренерский штаб английской команды. Молодой аргентинец Алехандро Гарначо появился на поле на 67-й минуте и сделал важный вклад в победу "Юнайтед". 

Instagram Гарначо

После игры футболист отметился некрасивым жестом по отношению к сопернику. На своей странице в социальной сети Гарначо выложил фотографию, на которой спародировал жест игрока "Барселоны" Педри. Речь идет об изображении бинокля — именно так каталонский полузащитник празднует забитые голы. "Лучшая команда идет дальше", — подписал публикацию Гарначо. 

Педри даже не принял участие в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Во время первого поединка неделю назад он получил травму. "Барселоны" сыграла на "Олд Траффорд" не в оптимальном составе. Помимо Педри, на поле не вышли Усман Дембеле и Гави. 

Напомним, в матче ПСВ — "Севилья" произошел неприятный инцидент. На поле выбежал болельщик, который подрался с одним из футболистов. 

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин прокомментировал победу своей команды над "Ренном" в серии пенальти. Вратарь отразил три удара соперника. 

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