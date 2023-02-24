Гарначо знущався з Педрі після перемоги МЮ над Барселоною

Футболіст "червоних дияволів" зобразив фірмовий жест суперника

Англійський "Манчестер Юнайтед" обіграв каталонську "Барселону" у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Підопічні Еріка Тен Хага вийшли у наступну стадію турніру.

Після фінального свистка один із футболістів "червоних дияволів" "потролив" суперника, повідомляє портал Новини.LIVE.

"Барселона" першою забила на "Олд Траффорд" - Роберт Левандовський реалізував пенальті. Однак у другому таймі "Манчестер Юнайтед" відповів супернику голами у виконанні Фреда та Антоні. "Червоні дияволи" перемогли вдома з рахунком 2:1 після виїзної нічиєї 2:2 тиждень тому. Команда Еріка Тен Хага вийшла до 1/8 Ліги Європи.

Жест Гарначо

Важливу роль у перемозі МЮ відіграли заміни, які зробив тренерський штаб англійської команди. Молодий аргентинець Алехандро Гарначо з'явився на полі на 67-й хвилині та зробив важливий внесок у перемогу "Юнайтед".

Після гри футболіст відзначився негарним жестом щодо суперника. На своїй сторінці у соціальній мережі Гарначо виклав фотографію, на якій спародіював жест гравця "Барселони" Педрі. Йдеться про зображення бінокля – саме так каталонський півзахисник святкує забиті голи. "Найкраща команда йде далі", — підписав публікацію Гарначо.

Педрі навіть не взяв участь у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Під час першого поєдинку тиждень тому він отримав травму. "Барселони" зіграла на "Олд Траффорд" не в оптимальному складі. Крім Педрі, на поле не вийшли Усман Дембеле та Гаві.

Нагадаємо, у матчі ПСВ - "Севілья" стався неприємний інцидент. На поле вибіг уболівальник, який побився з одним із футболістів.

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін прокоментував перемогу своєї команди над "Ренном" у серії пенальті. Воротар відбив три удари суперника.