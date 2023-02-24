Серхіо Рамос показав, як підтримує Україну

Лідер "ПСЖ" підтримав Україну: футболіст вже як рік допомагає біженцям
Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос висловив підтримку Україні у річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів.
Футболіст "ПСЖ" вже рік допомагає українським біженцям, повідомляють Новини.LIVE.
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36-річний Серхіо Рамос практично з перших днів весни 2022 року допомагає українцям, які постраждали через повномасштабну війну. Іспанець, який виступає у французькому клубі, організував благодійний фонд для підтримки українців. Він щомісяця жертвує частину зарплати для того, щоб допомогти незнайомим людям.
Допомога Серхіо Рамоса
У річницю повномасштабного російського вторгнення Серхіо Рамос виклав у соціальних мережах фотографію, яка нагадує: війна триває. На знімку іспанець позує у футболці з принтом картини "Надія", намальованою 15-річною українською біженкою.
"Коли я приїхала до Румунії, я почала малювати свої спогади, щоб показати людям, як я пишаюся своєю прекрасною країною Україною. Я хотіла допомогти людям, які втекли від війни, згадати те прекрасне, що вони залишили в Україні", — цитує біженку Серхіо Рамос.
Вона, як і мільйони українських дітей та підлітків, уже 365 днів страждає від наслідків війни у своїй країні.
"Патриція виїхала з дому в Ізмаїлі в травні 2022 року, залишивши там бабусю, дідуся та друзів. 7,8 мільйона хлопчиків і дівчаток, подібних до неї, страждають від насильства, травм, втрат, руйнувань і переміщень протягом року. Фонд Unicef надав допомогу, але потреби все ще залишаються. Ми можемо продовжувати допомагати цим хлопчикам і дівчаткам. Ми не можемо про них забути", — написав Серхіо Рамос.
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