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Голкіпер "Шахтар" став автором унікального досягнення у Лізі Європи: про що йдеться

24 лютого 2023 15:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Анатолій Трубін став автором унікального досягнення у Лізі Європи
Воротар провів свій найкращий поєдинок у сезоні
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін став одним із найкращих футболістів ігрового дня за мотивами матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи.

Молодий футболіст відбив три пенальті у післяматчевій серії з французьким "Ренном", нагадують Новини.LIVE.

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21-річний Анатолій Трубін став найкращим футболістом "Шахтаря" у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи з "Ренном". У ігровий час молодий воротар кілька разів врятував свою команду, а у серії пенальті взяв три удари від суперників.

Самовідданість гравців "Шахтаря"

"Гірники" перевели поєдинок у серію пенальті за хвилину до фінального свистка. На той момент футболісти обох команд втомилися, тому не дивно, що й два футболісти "Шахтаря" не забили "з точки". Але їхні помилки впевнено виправляв Трубін.

За підсумками поєдинку голкіпер донецької команди отримав від аналітичного порталу WhoScored оцінку 8,9 бала. Це дозволило українському воротареві потрапити до символічного збірного тижня у Лізі Європи.

Анатолій Трубін

Символічна збірна тижня Ліги Європи

Трубін ("Шахтар") — Трюффер ("Ренн"), Інасіо ("Спортінг"), Коатеш ("Спортінг"), Юранович ("Уніон Берлін") — Токо-Екамбі ("Ренн"), Поте ("Спортінг") Ді Марія ("Ювентус"), Доку ("Ренн") — Гуірі ("Ренн"), Дібала ("Рома")

У 1/8 плей-офф Ліги Європи донецький "Шахтар" протистоятиме нідерландському "Феєнорду".

Нагадаємо, у матчі Ліги Європи стався неприємний інцидент. На поле вибіг вболівальник, який побився з одним із футболістів.

Колишній капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос висловив підтримку Україні у річницю повномасштабного вторгнення російських окупантів.

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